Yarasalarla ilgili ürküten araştırma: Salgınlara hazır olun! 10 yeni virüs keşfedildi

27 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:38

Japonya'da yarasalarla ilgili yapılan yeni bir araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 130'dan fazla yarasada yapılan incelemeler sonucu, yarasalarda yeni ve ağır virüsler tespit edildi. İnsanlara da bulaşabilen virüslerin yeni salgınlara yol açabileceği belirtildi.

Yaklaşık 5 yıl önce Çin​'in Wuhan​ kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Covid-19'un kaynağı olduğu iddia edilen yarasalarla ilgili Uzak Doğu'da yapılan yeni araştırmadan endişelendiren sonuçlar çıktı. Onlarca türde yapılan incelemeler neticesinde yarasalarda yeni DNA ve RNA virüsleri bulundu. Hayvandan insana bulaşma özelliği taşıyan virüslerin yeni salgınlara yol açabileceği belirtiliyor.

130'DAN FAZLA YARASA İNCELENDİ

Japonya​'nın Yamaguchi bölgesinde yapılan yeni bir araştırmada, yarasalarda çok çeşitli virüsler tespit edildi. 130'u aşkın yarasa üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, yarasaların yüzde 60'ından fazlasının zoonotik (hayvandan insana bulaşabilen) virüsler de dahil olmak üzere en az bir virüsle enfekte olduğu belirlendi.

10 YENİ VİRÜS​ TESPİT EDİLDİ

News Medical'in aktardığı bilgilere göre, araştırmada astrovirüs ve adenovirüs gibi bazı virüslerin genetik olarak hızla evrildiği gözlemlendi. Ayrıca, daha önce Japonya'da tespit edilmemiş 10 yeni herpesvirüs türü keşfedildi.

YENİ SALGINLARA YOL AÇABİLİR

Araştırmada keşfedilen bazı virüslerin Çin ve Kore'deki virüslerle genetik açıdan benzerlik taşıması, Japonya'daki yarasaların Uzak Doğu'nun diğer bölgelerindeki yarasalarla temas halinde olabileceğini akıllara getirdi.

Yapılan çalışmada yarasaların yüzde 36'sının birden fazla virüsle enfekte olduğu da gözlemlendi. Bu durum, Japonya'daki yarasaların zoonotik salgınlara yol açma ihtimalini artırıyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Bilim insanları, yeni keşfedilen virüslerin patolojik etkilerini ve yaşam döngülerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, Japonya ve çevresindeki bölgeler için yarasalardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi için rutin takip çalışmalarının da artırılmasını öneriyor.

Yapılan bu son çalışma, hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığı risklerinin azaltılması için viral denetim çalışmalarının önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.