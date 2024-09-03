Yarım asırlık sır perdesi aralandı! Cinayeti sigara izmaritindeki DNA aydınlattı
ABD'de teknoloji yetersizliğinden dolayı 44 yıldır çözülemeyen bir cinayet, sigara izmaritinin üzerinde bulunan DNA ile aydınlığa kavuştu. 44 yıllık bir faili meçhul vakada tutuklama yapıldı.
ABD'de bir cinayet, sigara izmaritinde bulunan DNA'dan elde edilen delil sayesinde 44 yıl sonra çözüme kavuştu. Washington'da 26 Şubat 1980 tarihinde Dorothy Marie Silzel adlı kadın evinde ölü bulunmuştu.
Otopsi raporunda; Dorothy'nin boğularak hayatını kaybettiği belirtilirken evinin önünde bulunan sigara izmariti, o dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle incelenememişti.
SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA CİNAYETİ ÇÖZDÜ
Van Buren İlçe Şerif Ofisi, 2023'te davayı yeniden ele alarak sigara izmaritini inceledi ve bir DNA örneği tespit etti. Washington Başsavcısı Bob Ferguson, "44 yıllık bir faili meçhul vakada tutuklama gerçekleştirdik" dedi.
KEFALET BEDELİ 3 MİLYON DOLAR
Sigaradan elde edilen DNA testi, şüpheli listesini daraltarak polisleri, 20 Ağustos'ta Arkansas'ta tutuklanan Kenneth Kundert'e yönlendirdi. Kundert'in kefaletinin 3 milyon dolar olarak belirlendiği bildirildi.