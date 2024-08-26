Yasadışı gösteri polisi harekete geçirdi! Terk edilen araçtan çıkan piton yılanı şoke etti

26 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:51

'Boş Mahalle' olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı

'Boş Mahalle' olarak bilinen çölde 2 ceset! Çalışanlar GPS sinyalini kaybedince kabusu yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco bölgesinde yüzlerce kişi yasadışı bir gösteri düzenledi. Şehirde en az 500 aracın katıldığı gösteriye dair polis çok sayıda ihbar aldı.

İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATTILAR

Göstericiler, trafiği engelledi. Diğer sürücülerin gözlerine lazer tutup insanların canını tehlikeye attılar.

Bir aracın içindeki gençler ise lazerlerle polis memurlarını hedef alınca kovalamaca başladı.

TERK EDİLEN ARAÇTAN PİTON ÇIKTI

Polis, sürücü dahil içinde 4 kişi bulunan aracı kilometrelerce kovaladı. Araçtakiler, bir süre sonra araçtan inip kaçmaya başladılar. Polis, araçta arama yaptığında 3 metrelik bir pitonla karşılaştılar.

Sürücü ve beraberindeki 3 kişi ise kısa sürede yakalandı. Sürücü tutuklanırken diğer 3 kişi hafif suç cezası aldı.