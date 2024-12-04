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Yasaklanmış hayvanı haşlayıp yediler! Başlarına gelmeyen kalmadı: 3 Ölü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
04 Aralık 2024 13:39 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:59
Yasaklanmış hayvanı haşlayıp yediler! Başlarına gelmeyen kalmadı: 3 Ölü

Filipinler'in Maguindanao del Norte eyaletinde deniz kaplumbağası avlayıp haşlayarak yiyen onlarca kişi hastanelik oldu. Öte yandan edinilen bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, uzmanlardan uyarı geldi.

Filipinler​’in Maguindanao del Norte eyaletinde deniz kaplumbağasını haşlayıp tüketen 35 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basının haberine göre, tüketim sonrası zehirlenme​ belirtileri gösteren kişilerde şiddetli kusma​, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar ortaya çıktı. Sağlık ekipleri, zehirlenmenin ardından hastaları tedavi altına aldı.

Yasaklanmış hayvanı haşlayıp yediler! Başlarına gelmeyen kalmadı: 3 Ölü - 1. Resim

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, olay sonrası açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, deniz ürünlerinin tüketilmeden önce dikkatlice temizlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, benzer vakaların önüne geçmek için halkı daha bilinçli olmaya davet etti.

Yasaklanmış hayvanı haşlayıp yediler! Başlarına gelmeyen kalmadı: 3 Ölü - 2. Resim

YASAYI UMURSAMIYORLAR

Filipinler'de deniz kaplumbağalarının avlanması ve tüketimi, çevre koruma yasaları çerçevesinde yasaklanmış durumda. Ancak bazı topluluklar, kaplumbağa eti ve yumurtalarına olan talep nedeniyle bu yasağı delmeye devam ediyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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