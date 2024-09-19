Yaşam alanı sır gibi saklanıyordu! Mutasyon geçirmiş altın canavarı turistler fark etti

19 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:02

Bölgede uzun süre görülen altın timsahın öldüğü düşünülüyordu. Turistler tarafından fark edilen altın timsah 'Casper', geri dönmesiyle bölge halkını mutlu etti.

Avustralya​'nın kıyı maden kasabasından birini ziyaret eden turistler “eşsiz” görünümlü bir canavarı fark ettikten sonra heyecanlandılar. Yerel bir seyahat rehberiyle birlikte tekneye atlayan turistler 1.5 metre uzunluğundaki “altın” tuzlu su timsahına tanık oldular.

Birkaç gün önce bu nadir hayvanın öldürüldüğü düşünülüyordu ve yerel halk kaybının yasını tutuyordu. Altın timsahı kaçak avcılardan korumak için yaşam alanının lokasyonu sıkı sıkıya korundu ve adeta bir sır oldu.

Geminin kaptanı Malcolm Slack verdiği demeçte, “Tüm yerel halk açıkça biliyor, ancak yabancılara gelince, sadece Weipa (Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir kasaba) bölgesinde bir yerde olduğunu söyleyelim. 20 yılı aşkın bir süredir Weipa'da yaşıyorum ve suda çok zaman geçirdim ama bu renkte sadece bir timsah daha gördüm." ifadelerini kullandı.

TİMSAH NEDEN ALTIN RENGİNDE?

Cape York timsahının tuhaf görünümünün leucism adı verilen bir mutasyondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Albinizm gibi bu da kısmi pigmentasyon kaybına neden olarak derinin renginin açılmasına yol açıyor, ancak ikincisinden farklı olarak hem genetik hem de çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor.

Gemi kaptanı Malcolm Slack, "etrafta zorbalığa maruz kalıyor. Sanırım rengi yüzünden. Onu asla aynı yerde göremezsiniz. Daha büyük timsahlarla münakaşaya girmemek için sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyor." ifadelerine yer verdi.