'Yaşamış en zalim adam' 'Korkunç Ivan'ın yüzü yeniden canlandırıldı

22 Temmuz 2024 10:59 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:23

'Yaşamış en zalim adam' olarak bilinen Rusya'nın ilk çarı 'Korkunç Ivan'ın (IV. Ivan) kafatası kullanılarak yüzü yeniden canlandırıldı. Tarihin en korkunç tiranlarından biri olarak hatırlanan, ülkesini imparatorluğa çeviren Ivan'ın mezarı 1963 yılında kazıldı. Yüzyıllar sonra ilk kez kafatası da kullanılarak yüzü canlandırıldı.

CANLANDIRMA İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER KULLANILDI

Çalışmanın başyazarı Cicero Moraes, 'Korkunç Ivan'ın son yıllarında 'aşırı yeme ve alkol bağımlılığı' gibi düzensiz bir hayata düşkün olduğunu bu yüzden durumunun daha da kötü olduğunu ifade etti:

''Bu durum, uzun boylu, güzel saçlı, geniş omuzlu, güçlü kaslara ve hoş bir yüze sahip olarak tanımlandığı gençliğindeki görünümüyle tezat oluşturuyor.''

''İlginç bir gerçek de vücudunda büyük miktarda cıva bulunmuş olması, bu da bazılarının zehirlenmeden şüphelenmesine neden oldu. Ancak dönemin alışkanlıkları göz önüne alındığında, bazı sağlık sorunları için bir tedavi olarak kullanılmış olabilir.''

'Korkunç Ivan'ın yüzü canlandırılırken çeşitli yöntemler kullanıldı. Çarın kafasının farklı yerlerindeki muhtemel deri kalınlığını ortaya çıkarmak için canlı donörlerden veri alındı. Bir başka yöntem ise yaşayan bir donörün yüzünün ve kafatasının çarın boyutlarıyla eşleşene kadar dijital olarak değiştirildiği anatomik deformasyondu.

''KORKUNÇ' SIFATINI DOĞRULAYAN KAYNAKLAR BULDUM''

Çalışmalar sayesinde 'güçlü ve kararlı' bir benzerliğin ortaya çıktığını belirten Moraes, ''Bu çok ilginç bir deneyimdi, çünkü sadece yüze yakınlaştırmayı değil, çarın tarihini incelemeyi de içeriyordu. 'Korkunç' sıfatını doğrulayan kaynaklar buldum ve şöhretin, örneğin düşmanlar ve hasımlar tarafından abartılmış olabileceğini gösteren farklı kanıtlara sahip başka kaynaklar da buldum.'' dedi.

Moraes, “Bitirdikten sonra yüzleri karşılaştırdım ve büstleri oluştururken farklı yaklaşımlar kullanmamıza rağmen sonuçlar çok benzerdi. Sadece alt dudak ve çene bölgesi farklıydı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ivan, babası III. Vasili'nin ölümünden sonra iktidara geldiğinde sadece üç yaşındaydı.