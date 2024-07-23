Yaşlı adam, ayı saldırısından canını zor kurtardı!

23 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:33

On iki yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki kuzenini iPhone için öldürdü bir de delil kararttı

On iki yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki kuzenini iPhone için öldürdü bir de delil kararttı

ABD'nin kuzeybatı eyaleti Montana ormanlarında çilek toplayan 72 yaşındaki adam, dişi bir boz ayının saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılacak kadar ağır yaralar alan yaşlı adam, yanındaki tabancayla ayıyı vurarak canını kurtarabildi.

Yetkililer, ayının saldırısı esnasında yaşlı adamın yalnız olduğunu, ayıyı tabancasıyla öldürmeyi başarmadan önce ciddi yaralar aldığını açıkladı.

Montana Balık, Yaban Hayatı ve Parklar yetkilileri, ayının yavrularını korumak için savunmacı bir tavırla yaşlı adama saldırdığını düşündüklerini aktardı.

AYI YAVRULARINI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaban hayatı çalışanları, yavruların varlığını doğrulamak için bölgeye oyun kameraları yerleştirdi. Yavrular bulunursa, onları almaya yetkili tesisleri bulmanın zorluğu nedeniyle yakalanıp yakalanmayacaklarının belirsiz olduğunu açıkladı.

Ajans sözcüsü Dillon Tabish, "Yaşa bağlı olarak, onları öldürmek yerine hayatta kalma şansları daha yüksek olduğu için onları vahşi doğada bırakabiliriz" dedi.

Eyalet yaban hayatı ajansına göre saldırı, yaklaşık 5.500 nüfusa sahip kuzeybatı Montana şehri Columbia Falls'un yaklaşık 2 mil (3,2 kilometre) kuzeyindeki Flathead Ulusal Ormanı'nda gerçekleşti.

Mağdurun adı ve durumuyla ilgili diğer ayrıntılar açıklanmadı.