Yaşlı kadının bodrumuna çöktü! Aylarca gizlice yaşadı, çıkmamak için de direndi

12 Kasım 2024 09:31 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:52

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan El Sereno şehrinde 93 yaşındaki bir kadının evinin bodrumunda aylarca saklanan bir kişi olduğu tespit edildi. 27 yaşındaki Issac Betancourt, saklandığı evin bodrumundan çıkmamak için de direndi.

Kaliforniya'nın El Sereno şehrinde yaşayan 93 yaşındaki bir kadın, son zamanlarda aile üyeleriyle beraber evde garip sesler duyuyordu. Fakat bu seslerin vahşi bir hayvana ait olabileceğini düşündüler ve bir süre duymazdan geldiler. Sesler haftalarca sürdü ve en sonunda ev sahibinin damadı Ricardo Silva polise haber verdi.

EVİN BODRUMUNDAN ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Los Angeles polisi, evin bodrum katında bir kişinin olduğunu tespit etti. 27 yaşındaki Issac Betancourt'un yaklaşık 6 aydır evin altında yaşadığı ortaya çıktı. Fakat Betancourt, evden çıkmamak için mücadele verdi. Polis, göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere sayısız kaynak kullansa da Betancourt direndi. Polisin çabaları uzun sürünce çevredeki insanlar da uyandı. Komşular, güvenlik nedeniyle evlerinde uyuyamadı ve başka yerler bulmak için uğraştı.

GARİP SESLER

Silva, evin bodrumundan gelen seslerin bir nevi kapı çalma sesine benzediğini, evin altından vurma sesi gibi seslerin geldiğini söyledi ve bir şeylerin ters gittiğini fark ettiğini dile getirdi.

Davetsiz misafirin sürünerek evin bodrumuna girdiği tespit edildi. Silva, buranın en kısa sürede tahtalarla kapatılacağını söyledi.