Yemen açıklarında tekne faciası: 38 kişi hayatını kaybetti

11 Haziran 2024 07:45 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 07:59

Yemen açıklarında tekne faciası yaşandı. İçinde 250 kişi olduğu tahmin edilen teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle battığı ileri sürülüyor.

KAYIP KİŞİLER ARANIYOR

Teknenin batmasının ardın 78 kişinin kurtarıldığı bildirildi.Halen kayıp olan yaklaşık 100 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Aden'in doğusundaki Rudum'daki yerel yetkililer, gemide bulunanların çoğunlukla Etiyopya'dan gelen ve Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'i bir geçiş noktası olarak kullanan göçmenler olduğunu söyledi.

KIYIYA ULAŞAMADAN BATTI

Rudum Bölge Müdürü Hadi Al-Khurma Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada teknenin kıyıya ulaşmadan battığını söyledi.

Khurma, "Balıkçılar ve bölge sakinleri göçmenlerden 78'ini kurtarmayı başarırken, aynı teknede kendileriyle birlikte bulunan yaklaşık 100 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Arama çalışmaları halen devam ediyor ve Birleşmiş Milletler olayla ilgili bilgilendirildi” dedi.

BM'ye göre geçen yıl Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e 97 bin göçmen geldi.