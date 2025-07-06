Yemen füzelerle vurdu, İsrail 'düşürdük' dedi

Yemen'de İran destekli Husiler İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, füzeye müdahale edilerek düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.