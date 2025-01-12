Yemen'de akaryakıt istasyonu patladı! En az 8 ölü, 70 yaralı

12 Ocak 2025 07:04 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 07:09

Yemen'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti, 15'inin dunumu ağır 70 kişi de yaralandı.

Yemen​'in Beyda kenti korkunç bir faciaya sahne oldu. Yerel medyadaki haberlere göre, şehirdeki bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybederken 15'inin durumu ağır olmak üzere 70'ten fazla kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca patlamanın ardından 20'den fazla araçta yangın çıktığını ve istasyon çevresinde büyük maddi hasara meydana geldiği belirtildi. Russian Today'a bilgi veren bir kaynak, patlamanın silahlı gruplarla, Husi güçleri arasında çatışmalara tanık olunan bir dönemde meydana gelmesi nedeniyle güvenlik yetkililerinin olayın sabotaj olma ihtimalini araştırdığınız söyledi.