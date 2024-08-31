Yemen'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var! Adeta gökyüzü alev aldı

31 Ağustos 2024 00:58 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:59

Son dakika | Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve kayıp var!

Son dakika | Portekiz’de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve kayıp var!

Yemen'in güneyi Aden şehrinde benzin istasyonunda patlama oldu. Peş peşe gelen patlama sonucu alevler her yanı sardı. İlk belirlemelerde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, art arda meydana gelen patlamaların ardından alevlerin istasyonu sardığını aktardı. Gökyüzüne yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı belirtilirken, şehrin büyük bir bölümünden de görüldüğü kaydedildi.

Yemenli bir güvenlik yetkilisi, benzin istasyonunun yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle can kaybının artmasından ciddi endişe duyduğunu ifade etti. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.