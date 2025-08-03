Yemen'de facia! Göçmenlerin teknesi battı: En az 68 ölü

Yemen’in Ahwar bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yetkililer, kazada en az 68 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Yemenli Sağlık yetkilisi Abdul Qadir Bajameel, gemide yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve 9’u Etiyopyalı, 1’i Yemenli toplam 10 kişinin kurtarıldığını aktardı. Kayıp göçmenleri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

68 ÖLÜ, 74 KAYIP

Yemen açıklarındaki göçmen teknesi kazasında can kaybı arttı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kazada can kaybının 68’e yükseldiğini belirterek, 74 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. IOM Başkanı Abdusattor Esoev, 154 Etiyopyalı göçmenin bulunduğu teknenin bu sabah erken saatlerde Yemen'in güneyindeki Ahwar bölgesi açıklarında Aden Körfezi'nde battığını aktardı.

Esoev, 54 göçmenin cesedinin Khanfar bölgesinde kıyıya vurduğunu belirterek, 14 göçmenin cesedinin ise arama-kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğunu aktardı. Esoev, kazadan sadece 12 göçmenin kurtulduğunu, geri kalanların ise kayıp olduğunu ve öldüklerinin tahmin edildiğini belirtti.