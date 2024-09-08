Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü var!

08 Eylül 2024 23:04 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 23:05

Yemen’de yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 16 kişi öldü. Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi, aynı yolda çok sayıda kazanın meydana geldiğini söyledi.

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

Yemen’de otobüs kazası can aldı. Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2’si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi ise yaralandı.

“FREN SİSTEMİ ARIZALANDI”

Yerel yetkili kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüsün fren sistemindeki ani bir arıza sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

AYNI YOLDA ÇOK SAYIDA KAZA OLUYOR

Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi ise, yolda 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 114 trafik kazası olduğunu ve bu kazalarda yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.