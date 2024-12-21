Yemen'den İsrail'e misilleme: Füzeyi durduramadılar, çok sayıda yaralı var

21 Aralık 2024 06:35 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 06:42

Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Yemen’den gelen bir misilleme saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Balistik füze saldırısını imha edemeyen Tel Aviv'de çk sayıda yaralı var.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düştüğünü duyurdu. İlk belirlemelere göre en az 18 kişi yaralandı.

IDF’nin açıklamasına göre, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Tel Aviv’de sirenler çaldı ve halk sığınaklara yöneldi. İsrail’in füze savunma sistemiyle müdahale girişimleri sonuçsuz kalırken, balistik füzenin Tel Aviv’de bir parka düştüğü belirtildi. Yaralanan 18 kişinin durumuna ilişkin detaylar açıklanmazken, saldırı anı ve sonrasında yaşanan hasar amatör kameralara yansıdı.

Saldırı, Husilerin İsrail’e yönelik sert açıklamalarının ardından geldi. Husi lideri Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırganlığı, Husilerin Filistin’e olan desteğini değiştirmeyecek. Uzun bir savaşa hazırız” ifadelerini kullanmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise, “Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail ile mücadele edeceğiz” demişti. Yemen’den yapılan bu saldırının, Husilerin açıklamalarıyla eş zamanlı gerçekleşmesi dikkat çekti.