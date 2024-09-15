Yemen'den İsrail'in merkezine füzeli saldırı! Çok sayıda yaralı var

15 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:06

Yemen'den fırlatılan balistik füze İsrail'in merkezini hedef aldı. Ülkenin farklı bölgelerinde saldırı alarmları çalarken demir kubbeden ateşlenen önleyici füzelerin neden olduğu patlama sesleri birden fazla noktada duyuldu.

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İsrail ordu sözcülüğünden Yemen füze saldırısına dair açıklama geldi. Açıklamada, Yemen'den atılan balistik füzenin ülkenin merkezinde açık bir araziye düştüğü ve birden fazla noktada saldırı alarmlarının devreye girdiği belirtildi.

Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin demir kubbeden ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelenmediği ifade edildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halka verilen güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.

Öte yandan, İsrail'in dünyaya açılan kapısı olarak görülen Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

9 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisleri, patlama seslerinden korkarak sığınaklara gitmeye çalışan ve çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in şehir merkezinde 19 Temmuz'da yerel saatle 03.00'te düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.