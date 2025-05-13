Yeni aldığı evin duvarlarından para fışkırdı! Sevinci kursağında kaldı

Emekliliği için hayalini kurduğu evi satın aldı. Evin tadilatı sırasında duvarda gizlenmiş çok sayıda kutu buldu. Kutuları açtığında gördükleri karşısında şoke oldu.

İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Lugo şehrinde emekliliği için hayalini kurduğu evi satın alan Tono Pineiro, evin tadilatı sırasında aklının ucundan geçmeyecek bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Yaptığı tadilat sırasında evin duvarlarının içine gizlenmiş 6 adet Nesquik kutusu buldu. Kutuların içini açtığında ise şoke oldu. Yaklaşık 47 bin sterlin (yaklaşık 2.5 milyon TL) değerinde eski İspanyol pesetaları çıktı.

SEVİNCİ UZUN SÜRMEDİ

The Mirror'da yer alan habere göre Pineiro'nun sevinci pek de uzun sürmedi. Çünkü bulduğu paralar, İspanya'nın 2002 yılında euroya geçmesiyle tedavülden kaldırılan eski pesetalardı.

Üstelik bazı banknotlar o kadar eskiydi ki artık euroya çevrilemez haldeydi. Banka yetkilileri bu tür eski paraların değiştirilmesi için son tarihin geçtiğini belirterek paranın bir kısmının tamamen değersiz ve geçersiz olduğunu söyledi.

YİNE BİR KISMINI KURTARABİLDİ

Buna rağmen Pineiro, daha yeni tarihli olan paraların bir kısmını euroya çevirerek yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki parayı kurtarmayı başardı. "Bu parayla evin çatısını yeniledim" diyen Pineiro, bulunan paraların bir kısmını ise hatıra olarak saklamaya karar verdi.

Evin 40 yıldır terk edilmiş olduğunu belirten Pineiro, bu evi Facebook'ta gördükten sonra satın aldığını ve duvarların arasına saklanan paraların nemden korunmak için Nesquik kutularına konulduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Kutuların sonuncuları biraz zarar görmüştü ama diğerleri adeta ütülenmiş gibiydi, inanılmazdı" ifadelerine yer verdi.