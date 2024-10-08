Yeni belediye başkanı başı kesilerek öldürüldü

08 Ekim 2024 10:57 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:57

Meksika'nın Chilpancingo şehrinde, göreve gelmesinden altı gün sonra yeni seçilen belediye başkanı Alejandro Arcos Catalan başı kesilmiş halde bulundu. Kafası, kamyonetinin üzerine yerleştirilirken, bedeni aracın içinde bulundu. Guerrero eyaletinde yer alan bu şehir, Ardillos ve Tlacos adlı uyuşturucu kartelleri arasındaki şiddetli rekabetle biliniyor.

Meksika​'da pazar gecesi dehşet verici bir olay yaşandı. Yeni seçilen belediye başkanı 43 yaşındaki Alejandro Arcos Catalan kamyonetinde ölü olarak bulundu. Cesedi aracın içinde yer alırken, başı kamyonetin üzerine bırakılmıştı. Chilpancingo, uyuşturucu çeteleri Ardillos ve Tlacos'un çekişmesine sahne olan bir şehir olarak biliniyor. Şehir, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Morena Partisi yönetimi altındayken, sadece altı gün önce Arcos'un önderlik ettiği muhalefet partileri koalisyonu tarafından devralındı.

KARTELLERLE ANLAŞMAYI REDDETMİŞTİ

İktidar değişikliğinden bu yana, şehirde iki uyuşturucu çetesinin yerel ekonomiyi ele geçirme mücadelesi nedeniyle şiddet olayları patlak verdi. Özellikle önceki belediye başkanının görev süresi, çete liderleriyle konuşmalarını içeren ses kayıtları ve videoların sızdırılmasının ardından planlanandan bir ay önce sona erdi. Arcos, şehrin siyasi yapısının uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirilmesine güçlü bir şekilde karşı çıkıyordu. Temmuz ayında verdiği bir röportajda, asla uyuşturucu kartelleriyle anlaşma yapmayacağını söylemişti.

Yerel medya raporlarına göre, Arcos göreve başladığından beri şehir, Meksika Körfezi'ndeki kasırgalar nedeniyle büyük yağışlarla boğuşuyordu. Belediye Başkanı, kötü hava koşullarından etkilenen insanlara yardım malzemeleri ulaştırmakla meşguldü ve pazar günü etkilenen bir topluluğu ziyaret ederken görüntülenmişti. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, “Etkilenen topluluklara giden yolları yeniden açmak için durmaksızın çalışıyoruz,” demiş ve sözlerinin devamında “Birlikte Chilpancingo’yu yeniden inşa edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI SUİKASTE KURBAN GİTTİ

Ancak bu açıklamasından saatler sonra suikasta kurban gitti. Guerrero eyaletinin başsavcılık ofisi, bunun bir cinayet olduğunu doğruladı. Şu ana kadar cinayetin sorumluluğunu üstlenen olmadı.