Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

27 Haziran 2024 11:44 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:22

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Kuzey Kore'den çarpıcı bir karar geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş yorgunu güçlerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdiği ileri sürüldü.

Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pyongyang yönetimi, yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere Temmuz ayı başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek benzeri görülmemiş bir adım atacak.

Bu nadir dış destek sözü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ayın başlarında Kuzey Kore'ye yaptığı ve neredeyse çeyrek asır sonra ilk kez gerçekleşen resmi ziyaretin ardından geldi ve 19 Haziran'da sözde bir savunma anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı.

"GECİKMEKSİZİN ELİNDEKİ TÜM İMKANLARLA DESTEK"

Anlaşma, imzalayan tarafları, "silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşmeleri" halinde "gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları" sağlamakla yükümlü kılıyor.

Moskova, Ukrayna'nın nüfusun yoğun olduğu bölgelerini vurmaya devam ederken ve kuzeyde kesin kazanımlar elde etmeye çalışırken Kuzey Kore'nin Ağustos ve Ocak ayları arasında Rusya'ya yaklaşık 1.6 milyon top mermisi tedarik ettiğine inanılıyor.

Pyongyang yetkilileri, Pazartesi günü ABD'yi Ukrayna'ya artan askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesi nedeniyle eleştirdi ve bunun "yeni bir dünya savaşına" neden olabileceği uyarısında bulundu.

"EZİCİ, YENİ CAYDIRICILIK GÖSTERİSİ"

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang Il, bir Amerikan uçak gemisinin Güney Kore sularına varmasının "çok tehlikeli" bir güç gösterisi olduğunu ve Kuzey Kore'nin "ezici, yeni bir caydırıcılık gösterisi" için kapıları açık bıraktığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı'nın geçen hafta Pyongyang'a yaptığı ziyaret sırasında Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından imzalanan anlaşma, iki taraftan birine yönelik silahlı saldırı durumunda diğerine derhal askeri yardımda bulunmayı taahhüt ediyor.

Güney Kore şimdi Kuzey'in Donetsk şehrindeki altyapının yeniden inşasına yardımcı olmak üzere Temmuz ayının başlarında işgal altındaki Donetsk Oblastına büyük ölçekli bir mühendislik gücü göndermesini bekliyor.

Analistler, Ukrayna'nın NATO ve Batılı müttefiklerinden destek bulurken Moskova'nın eski SSCB ile bağlantılı dost devletlerden oluşan bir blok kurmaya çalıştığına inanıyor.