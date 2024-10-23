Yeni evindeki halıları söktükten sonra şoke oldu! Herkes ona taşınmasını söyledi

23 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:22

Endişeli bir kadın, yeni evindeki halıları söktükten sonra şoke oldu. Halının altındaki parkelere kazınmış ürkütücü" bir sembol buldu. Soluğu internette alan kadın yaptığı paylaşımda, “siz ne yapardınız?” diye sorarken, bazıları onu taşınmaya davet etti.

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Bir kadın​ yeni evindeki halıları söktükten sonra döşeme tahtalarına oyulmuş “ürkütücü” bir sembol bulunca şaşkına döndü. Bu durum Maey Mary adlı bir kadının yaşadığı deneyimdi. Kendisi şok edici bulgusunu popüler bir Facebook grubunda herkese açık bir gönderiyle paylaştı. Maey, ortaya çıkardığı döşeme tahtalarının, üzerine oyulmuş bir beş köşeli yıldız (daire içinde beş köşeli bir yıldız) gösteren bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Beş köşeli yıldız Neo-Pagan dinlerin bir sembolüdür ve Wiccanlar ile paganizmde yaygın olarak kullanılır. Toprak, su, ateş, hava ve ruhtan oluşan beş elementi temsil ettiği söylenir. Ayrıca bazı uygulayıcılar tarafından yaşamın ve bağlantıların bir işareti olarak görülür.

Maey, yaptığı paylaşımda, "Yeni satın aldığınız bir evin halılarını kaldırdığınızda bunu gördünüz. İlk düşünceniz ne olurdu?" sorusunu sordu.

"YAŞASIN AHŞAP ZEMİNLER"

Paylaşım binden fazla yorum ve tepkiyle karşılandı. Bir kişi, evinde bir beş köşeli yıldızla karşılaşması durumunda izleyeceği yolu, "Eve adaçayı uygulayın ve tüm negatif enerjinin serbest bırakılmasını isteyip sevgi ve ışığı davet edin. Ardından parkeleri zımparalayın, boyayın ve parlatın.” şeklinde tarif etti.

Bir başka kullanıcı da, "İlk düşüncem 'Yaşasın ahşap zeminler!' oldu." ifadelerine yer verdi. Bir Facebook kullanıcısı da, "Görünüşe göre orada bir cadı yaşıyormuş. Koruma çemberi yapmışlar. Bu ille de kötü bir şey değil. Kaldırabilirsin ve seni rahatsız ediyorsa adaçayı kullanabilirsin." yorumunda bulunurken bir başkası da, "Taşın veya koşarak uzaklaş" yorumuna yer verdi.