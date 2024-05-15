Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına Macron'dan 'olağanüstü hal' çözümü

15 May 2024 16:30 - Güncelleme : 15 May 2024 16:43

Mısır havlu atabilir! İsrail ve Hamas arabuluculuğu da tehlikede

Mısır havlu atabilir! İsrail ve Hamas arabuluculuğu da tehlikede

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da son günlerde şiddet olayları arttı. Dünden bu yana 3 kişi hayatını kaybetti, 1 jandarma yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki olaylara ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile Elysee Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Macron, Ada'daki şiddet olaylarını kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir etti, dayanışma mesajı verdi.

MACRON OLAĞANÜSTÜ HAL İSTEDİ

Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın, 16.30'da toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülmesini isteyen Macron ayrıca, hükümete Ada'nın siyasi temsilcilerini diyalog için Paris'e çağırması talimatı verdi.

YENİ KALEDONYA'DA NE OLDU?

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi. 130 kişinin gözaltına alındığı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.