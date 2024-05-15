Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına Macron'dan 'olağanüstü hal' çözümü
Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'olağanüstü hal' ilan edilmesini istedi.
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da son günlerde şiddet olayları arttı. Dünden bu yana 3 kişi hayatını kaybetti, 1 jandarma yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki olaylara ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile Elysee Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Macron, Ada'daki şiddet olaylarını kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir etti, dayanışma mesajı verdi.
MACRON OLAĞANÜSTÜ HAL İSTEDİ
Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın, 16.30'da toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülmesini isteyen Macron ayrıca, hükümete Ada'nın siyasi temsilcilerini diyalog için Paris'e çağırması talimatı verdi.
YENİ KALEDONYA'DA NE OLDU?
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.
Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi. 130 kişinin gözaltına alındığı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.