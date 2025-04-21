Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Yeni Papa kim olacak? Bu kez Afrika topraklarından seçilebilir

Vatikan, Papa Francis'in ölümünün ardından yeni liderini seçmeye hazırlanıyor. Adaylar arasında Afrikalı bir ismin öne çıkması dikkat çekiyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni Papa kim olacak? Bu kez Afrika topraklarından seçilebilir
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:26

Katolik dünyası, 88 yaşındaki Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni liderini belirlemek üzere tarihi bir sürece giriyor. Son yıllarda artan sağlık sorunları ve yoğun hastane tedavilerinin ardından hayatını kaybeden Francis, modern dönemdeki en yaşlı papalardan biri olarak tarihe geçti.

Yeni Papa kim olacak? Bu kez Afrika topraklarından seçilebilir

OYLA BELİRLENECEK

FThe Week'in haberine göre rancis'in yerine geçecek yeni papanın kim olacağına ilişkin spekülasyonlar şimdiden başladı. Kardinaller, geleneksel olarak Vatikan’daki Sistine Şapeli'nde toplanacak ve konklav adı verilen gizli oylamalarla yeni lideri seçecek. Oy verme süreci, üçte iki çoğunluk sağlanana kadar devam edecek ve sonuç dışarıya beyaz dumanla duyurulacak.

Bu yılki seçim süreci, Katolik Kilisesi'nin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira Papa Francis'in görevi boyunca atadığı 138 kardinalin çoğu Avrupa dışından; özellikle Asya ve Afrika'dan geliyor. Bu da, bu kez Afrikalı bir papanın seçilme ihtimalini güçlendiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papa, Paskalya törenine katıldı! Aziz Petrus Meydanı'nda barış mesajı verdi

YENİ PAPA KİM OLACAK? İŞTE ADAYLAR

Yeni papa adayları arasında öne çıkan isimler dikkat çekici:

  • Kardinal Pietro Parolin (İtalya): Vatikan’ın dışişleri bakanı olan Parolin, diplomatik deneyimi ve sakin üslubuyla öne çıkıyor. Francis dönemindeki kritik uluslararası müzakerelerde rol oynaması, onu güçlü bir aday yapıyor.

  • Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler): Karizmatik ve halkla güçlü ilişkiler kurabilen Tagle, seçilirse tarihteki ilk Asyalı papa olacak. İleri düzeyde İngilizce konuşabilmesi ve genç yaşı da avantaj olarak görülüyor.

    Yeni Papa kim olacak? Bu kez Afrika topraklarından seçilebilir
  • Kardinal Peter Turkson (Gana): Afrika kıtasının en tanınmış isimlerinden biri olan Turkson, sosyal adalet konularındaki duyarlılığıyla biliniyor. Ancak yerel düzeydeki bazı tartışmalar, onun seçilme şansını zorlaştırabilir.
  • Kardinal Péter Erdő (Macaristan): Muhafazakâr çizgisi ve akademik geçmişiyle tanınan Erdő, kilise içinde uzlaşı sağlayabilecek bir figür olarak görülüyor.
  • Joker Aday – Kardinal Mykola Bychok (Ukrayna): 45 yaşındaki genç kardinal, savaş mağduru cemaatlerle kurduğu duygusal bağ ve pastoral deneyimiyle dikkat çekiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Papa Francis hayatını kaybetti

AFRİKA'YA AÇILAN KAPI MI?

Francis’in, görevi süresince Avrupa dışından kardinal atamaları yapması, Kilise'nin daha evrensel bir yapıya bürünmesine neden olmuştu. Bu durum, özellikle Afrika’daki Katolik nüfusun artışıyla birleşince, yeni papanın bu kıtadan seçilme ihtimalini daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiriyor.

Ancak konklav süreci, her zaman sürprizlere açıktır. Katolik dünyası şimdi nefesini tutmuş durumda. Beyaz dumanın yükselmesiyle birlikte, Vatikan'dan çıkacak isim yalnızca Kilise’nin değil, dünya siyaseti ve maneviyatının da yönünü belirleyecek.

Sıkça Sorulan Sorular

"PAPA" BABA DEMEK Mİ?
Latincede "baba" anlamına gelen papa sözcüğünden türetilen bu isim, bazı kiliseler tarafından yüksek ruhani liderlerini tanımlamak için kullanılmış, zamanla Roma Katolik Kilisesi'nin dünyevi başını ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.
ETİKETLER
#katolik kilisesi
#katolik kilisesi
#Vatikan
#Vatikan
#papa francis
#papa francis
#yeni papa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.