Yeni Papa kim olacak? Bu kez Afrika topraklarından seçilebilir

Vatikan, Papa Francis'in ölümünün ardından yeni liderini seçmeye hazırlanıyor. Adaylar arasında Afrikalı bir ismin öne çıkması dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Katolik dünyası, 88 yaşındaki Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni liderini belirlemek üzere tarihi bir sürece giriyor. Son yıllarda artan sağlık sorunları ve yoğun hastane tedavilerinin ardından hayatını kaybeden Francis, modern dönemdeki en yaşlı papalardan biri olarak tarihe geçti.
FThe Week'in haberine göre rancis'in yerine geçecek yeni papanın kim olacağına ilişkin spekülasyonlar şimdiden başladı. Kardinaller, geleneksel olarak Vatikan’daki Sistine Şapeli'nde toplanacak ve konklav adı verilen gizli oylamalarla yeni lideri seçecek. Oy verme süreci, üçte iki çoğunluk sağlanana kadar devam edecek ve sonuç dışarıya beyaz dumanla duyurulacak.
Bu yılki seçim süreci, Katolik Kilisesi'nin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira Papa Francis'in görevi boyunca atadığı 138 kardinalin çoğu Avrupa dışından; özellikle Asya ve Afrika'dan geliyor. Bu da, bu kez Afrikalı bir papanın seçilme ihtimalini güçlendiriyor.
Yeni papa adayları arasında öne çıkan isimler dikkat çekici:
Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler): Karizmatik ve halkla güçlü ilişkiler kurabilen Tagle, seçilirse tarihteki ilk Asyalı papa olacak. İleri düzeyde İngilizce konuşabilmesi ve genç yaşı da avantaj olarak görülüyor.
Francis’in, görevi süresince Avrupa dışından kardinal atamaları yapması, Kilise'nin daha evrensel bir yapıya bürünmesine neden olmuştu. Bu durum, özellikle Afrika’daki Katolik nüfusun artışıyla birleşince, yeni papanın bu kıtadan seçilme ihtimalini daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiriyor.
Ancak konklav süreci, her zaman sürprizlere açıktır. Katolik dünyası şimdi nefesini tutmuş durumda. Beyaz dumanın yükselmesiyle birlikte, Vatikan'dan çıkacak isim yalnızca Kilise’nin değil, dünya siyaseti ve maneviyatının da yönünü belirleyecek.