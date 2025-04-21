Yeni Papa kim olacak? Bu kez Afrika topraklarından seçilebilir

Katolik dünyası, 88 yaşındaki Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni liderini belirlemek üzere tarihi bir sürece giriyor. Son yıllarda artan sağlık sorunları ve yoğun hastane tedavilerinin ardından hayatını kaybeden Francis, modern dönemdeki en yaşlı papalardan biri olarak tarihe geçti.

OYLA BELİRLENECEK

FThe Week'in haberine göre rancis'in yerine geçecek yeni papanın kim olacağına ilişkin spekülasyonlar şimdiden başladı. Kardinaller, geleneksel olarak Vatikan’daki Sistine Şapeli'nde toplanacak ve konklav adı verilen gizli oylamalarla yeni lideri seçecek. Oy verme süreci, üçte iki çoğunluk sağlanana kadar devam edecek ve sonuç dışarıya beyaz dumanla duyurulacak.

Bu yılki seçim süreci, Katolik Kilisesi'nin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira Papa Francis'in görevi boyunca atadığı 138 kardinalin çoğu Avrupa dışından; özellikle Asya ve Afrika'dan geliyor. Bu da, bu kez Afrikalı bir papanın seçilme ihtimalini güçlendiriyor.

YENİ PAPA KİM OLACAK? İŞTE ADAYLAR

Yeni papa adayları arasında öne çıkan isimler dikkat çekici:

Kardinal Pietro Parolin (İtalya): Vatikan’ın dışişleri bakanı olan Parolin, diplomatik deneyimi ve sakin üslubuyla öne çıkıyor. Francis dönemindeki kritik uluslararası müzakerelerde rol oynaması, onu güçlü bir aday yapıyor.

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler): Karizmatik ve halkla güçlü ilişkiler kurabilen Tagle, seçilirse tarihteki ilk Asyalı papa olacak. İleri düzeyde İngilizce konuşabilmesi ve genç yaşı da avantaj olarak görülüyor.

Kardinal Peter Turkson (Gana): Afrika kıtasının en tanınmış isimlerinden biri olan Turkson, sosyal adalet konularındaki duyarlılığıyla biliniyor. Ancak yerel düzeydeki bazı tartışmalar, onun seçilme şansını zorlaştırabilir.

Kardinal Péter Erdő (Macaristan): Muhafazakâr çizgisi ve akademik geçmişiyle tanınan Erdő, kilise içinde uzlaşı sağlayabilecek bir figür olarak görülüyor.

Joker Aday – Kardinal Mykola Bychok (Ukrayna): 45 yaşındaki genç kardinal, savaş mağduru cemaatlerle kurduğu duygusal bağ ve pastoral deneyimiyle dikkat çekiyor.

AFRİKA'YA AÇILAN KAPI MI?

Francis’in, görevi süresince Avrupa dışından kardinal atamaları yapması, Kilise'nin daha evrensel bir yapıya bürünmesine neden olmuştu. Bu durum, özellikle Afrika’daki Katolik nüfusun artışıyla birleşince, yeni papanın bu kıtadan seçilme ihtimalini daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiriyor.

Ancak konklav süreci, her zaman sürprizlere açıktır. Katolik dünyası şimdi nefesini tutmuş durumda. Beyaz dumanın yükselmesiyle birlikte, Vatikan'dan çıkacak isim yalnızca Kilise’nin değil, dünya siyaseti ve maneviyatının da yönünü belirleyecek.