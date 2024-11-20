Yeni rapor yayınlandı, Türkiye detayı dikkat çekti! İşte nükleer savaş başlığına sahip 9 ülke

20 Kasım 2024 16:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:11

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), raporuna göre 2024 yılında nükleer savaş başlığına sahip 9 ülke biliniyor. Dünyadaki toplam nükleer savaş başlığı da belli oldu. Türkiye sıralamada yer almazken Avrupa basını Türk savunma sanayisinde bir sonraki hamlenin nükleer savaş başlığı olduğunu iddia etti.

Orta Doğu’daki gerilimler, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve terör tehditleri sebebiyle birçok ülke savunma sanayii alanında gelişim gösteriyor. Süper güç ülkeler ise artan bölgesel çatışmaları gözeterek caydırıcı silahlar kategorisinde sayısını artırdı. Bunlardan en önemlisi bütün felaket senaryolarının başı olan nükleer silahlar​. Dünya genelinde nükleer savaş​ başlıkları artış gösteriyor.

Nükleer silah konusunda ilk önde gelen ülkeler ABD​, Rusya​, Çin olarak biliniyor. Dünyada 9 ülkenin nükleer savaş başlıklarına sahip olduğu belirtiliyor. SIPRI’nın 2024 nükleer silah raporu ortaya çıktı. Dünyadaki toplam nükleer silah sayısı 12.121’i buldu.

NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞINA SAHİP 9 ÜLKE

Rusya 5.580 ABD 5.044 Çin 500 Fransa 290 İngiltere 225 Hindistan 172 Pakistan 170 İsrail 90 Kuzey Kore 50

Yerli askeri projeleriyle tüm dünyada yankı uyandıran Türkiye, insansız hava araçlarıyla öne çıksa da son dönemlerde hava savunma sistemi ve füze üretimi alanında dev hamleler yaptı. Özellikle TAYFUN balistik füze denemeleri sonrası Avrupa basınında bir sonraki hedefin nükleer silah olduğu yazıldı.

TÜRKİYE 1980'DE İMZALAMIŞTI

Nükleer silah en son 1945 yılında Japonya’ya karşı kullanıldı. Sonraki yıllarda Sovyetler Birliği, Çin, İngiltere, Fransa ve ABD nükleer silah geliştirmeye devam etti. Bu ülkeler 1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) imzaladı. Türkiye, nükleer silahların geliştirilmesini ya da elde edilmesini yasaklayan söz konusu anlaşmayı 1980 yılında imzaladı. Türkiye ayrıca 1952 yılından bu yana NATO üyesi ve NATO’nun, bir saldırı durumunda üye devletleri korumayı taahhüt eden 5. Maddenin güvencesi altında bulunuyor.

NPT anlaşması her ne kadar nükleer silahların yayılmasını yavaşlatmada hayati olarak görülse de bu silahları tamamen önlemede başarılı olamadı.