Yeni Suriye, Türkiye gibi olacak! Şam'da 40 farklı millet ve aşiretten birlik mesajı

30 Aralık 2024 11:21 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:22

Suriye'nin başkenti Şam'da 40 farklı aşiret ve kabile temsilcileri, ülkenin geleceği için ortak kararlar aldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, Türkiye'nin desteğinden çok memnun oldukları, yeni Suriye'nin de Türkiye gibi olacağı belirtildi.

Suriye​'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni hükümet, ülkeyi kalkındırmak için düğmeye bastı. Başkent Şam​'da farklı millet, aşiret ve kabile temsilcileri bir araya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400’e yakın temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda aşiret ve kabilelerin temsilcileri konuşma yaptı. Ülkenin geleceğiyle ilgili kararların alındığı toplantıda yeni Suriye’nin inşasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılan toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.

''SURİYE'NİN HEPSİ BİR MİLLETTİR''

Toplantının ardından açıklama yapan Torki Aşireti Temsilcisi Samer Hemsh, ''40 aşiretin temsilcileri Şam’da toplandık. Millet, aşiret ve kabilelerin arasında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkez, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, hepsi var. Suriye’nin geleceğini konuştuk, bunun için kararlar aldık. Gelecekte daha iyi olacağız inşallah. Suriye’nin hepsi bir millettir'' dedi.

''YENİ SURİYE, TÜRKİYE GİBİ OLACAK''

Yeni Suriye’nin Türkiye’nin desteğiyle ayağa kalkacağını belirten Hemsh, "Çok şükür biz Türkiye’den çok memnunuz. Yaklaşık 12 senedir Suriyeliler orada yaşıyor. Yeni Suriye için birlikte kararlar aldık. Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır. Ben 10 yıl önce Mersin’de kaldım. Türkiye’den çok memnunum, çok seviyorum. Farklı mezhep, ırk ve dindeki bütün Suriyelilerin beraber çalışması lazım. Esad herkesi ayrıştırdı, gruplara ayırdı ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı” diye konuştu.