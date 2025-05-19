Yeni trafik kuralları gündem oldu: Eşiyle tartışana, makyaj yapana ceza

İspanya’da trafikte alışkanlıkları değiştirecek yeni bir dönem başladı. Guardia Civil’in açıkladığı düzenlemeyle, sigara izmariti atmaktan direksiyonda kahvaltı yapmaya kadar birçok davranış artık yüksek cezalarla karşılık bulacak. Hem sürücüler hem de yolcular için getirilen kurallar, hem güvenlik hem de çevreyi koruma amacı taşıyor.

İspanya’da trafik güvenliğini artırmak amacıyla Guardia Civil tarafından hayata geçirilen yeni uygulamalarla birlikte, sürücü ve yolcuların alışkanlıkları da mercek altına alındı. Özellikle dikkat dağınıklığına ve çevre kirliliğine yol açan davranışlara karşı yüksek para cezaları devreye alındı.

MAKYAJ YAPAN, EŞİYLE TARTIŞAN DA CEZA ÖDEYECEK

Yeni kurallara göre, seyir halindeyken araçtan sigara izmariti atan sürücülere 500 Euro ceza kesilecek. Bu kural, orman yangını riski yüksek bölgelerde caydırıcı önlem olarak öne çıkıyor. Kırmızı ışıkta beklerken makyaj yapanlar 200 Euro, araç içinde tartışanlar ise 80 Euro cezaya çarptırılacak.

Sadece sürücüler değil, yolcular da yeni kurallardan nasibini alıyor. Araç içinde bacaklarını ön cama dayayan yolcular 100 Euro, emniyet kemeri takmayan herkes ise 200 Euro ödemek zorunda kalacak. Kornayla selamlaşma alışkanlığı da cezaya tabi tutuldu; bu davranışın bedeli 80 Euro.

Yasaklar bununla da sınırlı değil. Aracın içinde kahvaltı yapan, kitap okuyan ya da içki içen sürücüler de çeşitli para cezalarıyla karşılaşacak. Ayrıca, sebepsiz yere sürekli sol şeritten gitmek 200 Euro, tırnak yemek ya da direksiyon başında sevgilisine sarılanlara 80 Euro, yol kenarında araç yıkayan ya da küçük onarım yapanlara ise 30 ila 3000 Euro arasında değişen para cezaları uygulanacak.