Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yeni trafik kuralları gündem oldu: Eşiyle tartışana, makyaj yapana ceza

İspanya’da trafikte alışkanlıkları değiştirecek yeni bir dönem başladı. Guardia Civil’in açıkladığı düzenlemeyle, sigara izmariti atmaktan direksiyonda kahvaltı yapmaya kadar birçok davranış artık yüksek cezalarla karşılık bulacak. Hem sürücüler hem de yolcular için getirilen kurallar, hem güvenlik hem de çevreyi koruma amacı taşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni trafik kuralları gündem oldu: Eşiyle tartışana, makyaj yapana ceza
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 19:51

İspanya’da trafik güvenliğini artırmak amacıyla Guardia Civil tarafından hayata geçirilen yeni uygulamalarla birlikte, sürücü ve yolcuların alışkanlıkları da mercek altına alındı. Özellikle dikkat dağınıklığına ve çevre kirliliğine yol açan davranışlara karşı yüksek para cezaları devreye alındı.

Yeni trafik kuralları gündem oldu: Eşiyle tartışana, makyaj yapana ceza

MAKYAJ YAPAN, EŞİYLE TARTIŞAN DA CEZA ÖDEYECEK

Yeni kurallara göre, seyir halindeyken araçtan sigara izmariti atan sürücülere 500 Euro ceza kesilecek. Bu kural, orman yangını riski yüksek bölgelerde caydırıcı önlem olarak öne çıkıyor. Kırmızı ışıkta beklerken makyaj yapanlar 200 Euro, araç içinde tartışanlar ise 80 Euro cezaya çarptırılacak.

Sadece sürücüler değil, yolcular da yeni kurallardan nasibini alıyor. Araç içinde bacaklarını ön cama dayayan yolcular 100 Euro, emniyet kemeri takmayan herkes ise 200 Euro ödemek zorunda kalacak. Kornayla selamlaşma alışkanlığı da cezaya tabi tutuldu; bu davranışın bedeli 80 Euro.

Yasaklar bununla da sınırlı değil. Aracın içinde kahvaltı yapan, kitap okuyan ya da içki içen sürücüler de çeşitli para cezalarıyla karşılaşacak. Ayrıca, sebepsiz yere sürekli sol şeritten gitmek 200 Euro, tırnak yemek ya da direksiyon başında sevgilisine sarılanlara 80 Euro, yol kenarında araç yıkayan ya da küçük onarım yapanlara ise 30 ila 3000 Euro arasında değişen para cezaları uygulanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni trafik cezaları Meclis'te! Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.