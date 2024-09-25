Yeni tür bulaşıcı hastalık paniği: 2 kişi öldü, 500'den fazla vaka var! Doktorlar bile ne olduğunu anlayamıyor

25 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:45

Afganistan'ın Pervan vilayetinde yüzlerce kişi nedeni tespit edilemeyen bir bulaşıcı hastalığa yakalandı. Hastalığa yakalanan 2 kişi hayatını kaybederken, 50 vakanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Afganistan​ merkezli haber kanalı TOLO News'e konuşan Pervan Valilik Sözcüsü Hikmetullah Şemim, son 4 günde çok sayıda insanın "sebebi henüz bilinmeyen bir salgın hastalık" nedeniyle hastanelere akın ettiğini dile getirdi.

Sözcü Şemim, Pervan'ın Şinvari ilçesinde 500'den fazla kişinin nedeni henüz bilinmeyen hastalığa yakalandığını ve vakalardaki artışın hızlandığını ifade etti.

Hastalık nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Şemim, 50 hastanın durumunun ağır olduğunu ifadelerine ekledi.

"YENİ TÜR BULAŞICI HASTALIK" BELİRTİLERİ

Hastalığı "yeni tür bulaşıcı hastalık" olarak tanımlayan Şemim, hastalarda genel olarak halsizlik, el ve kollarda şiddetli ağrı, şiddetli ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerin görüldüğünü kaydetti.