Yeni yılın ilk okul günüydü! Arabayla bırakan annesi yanlışlıkla onu ezdi

14 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:29

Florida'nın Sarasota kentinde okulun ilk günü kızını arabayla bırakan bir anne, arabadan inen kızının çantasını düşürüp almak için arabanın altına girdiğinde fark etmeden yanlışlıkla onu ezdi.

İsmi açıklanmayan kız çocuğu arabadan yeni inmişti ki bazı eşyaları ailesinin Lincoln Navigator marka aracının altına düştü. Kız eşyaları almak için sürünürken, anne kızının arabanın altında olduğundan tamamen habersiz bir şekilde ilerledi.

Görgü tanıkları, ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota kentinde Booker Ortaokulu'nun dışında acı içinde kıvranan kızın çığlıklarını anlattı. Kendi çocuklarını bırakırken olaya şahit olan başka bir anne şunları söyledi:

"Kadın kızını arabanın altında gördüğünde sadece çığlık atıyordu, panik içindeydi, başını tutuyordu, göğsünü tutuyordu, çömeliyordu, ayağa kalkıyordu, tekrar çığlık atıyordu."

"Dürüst olmak gerekirse gözyaşlarımı tutamadım çünkü mutlu bir gün olması gereken, neşeli bir günün bu kadar çabuk trajediye dönüşmesini hayal bile edemiyorum."

DURUMU KRİTİK

ABC Action News'e konuşan Otoyol Devriye Polisi Kenn Watson, annenin "çocuğunun çığlığını duyunca hemen durduğunu" açıkladı. Kız çocuğu daha sonra hava yoluyla St Petersburg'daki Johns Hopkins All Children's Hospital'a kaldırıldı ve şu anda durumu kritik.

Polis memuru Watson verdiği bir demeçte okul çevrelerinde dikkatli olmanın önemini vurguladı:

"Bunun bir daha yaşanmamasını umuyoruz, ancak okul bölgesinin herhangi bir yerindeyken ve kesinlikle çocuğunuzu aracınızdan indirirken iyi bir çevresel farkındalığa sahip olmayı unutmamalıyız. Bu, sadece biraz daha dikkat ederek ve acele etmeyerek %100 önlenebilecek bir trajedidir."

"Bu olayda yaralanmaya neden olan şey aracın hızı değil, sadece acelesi olan ve bir varsayımda bulunan biriydi ve umarız bu çocuk bu olaydan sağ kurtulabilir."

OKUL ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNMAYA BAŞLADI

Bu üzücü olay karşısında okul, öğrencilere danışmanlık hizmeti sunarken, okul müdürü Lashawn Frost velilere "belirlenen araç bırakma prosedürlerini takip etmelerini" hatırlattı. Okul müdürü Frost şunları söyledi:

"Bu olay, belirlenmiş güvenlik prosedürlerimize uymanın önemini hatırlatmaktadır. Lütfen öğrencilerin Myrtle Caddesi'nin ortasında bırakılmaması gerektiğini unutmayın. Bu uygulama öğrencilerimizin ve yoldaki diğer kişilerin güvenliği açısından önemli bir risk oluşturmaktadır."

"Tüm veli ve vasilerden, belirlenen bırakma prosedürlerini takip etmelerini rica ediyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz okula güvenli bir şekilde girebilecek ve herkes için güvenli bir ortam sağlamamıza yardımcı olacaktır."