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 | Berkay Alptekin

Yeni Zelanda rüzgarlarla boğuşuyor! Son 10 yılın en şiddetlisi: Olağanüstü hal ilan edildi

Yeni Zelanda’da son 10 yılın en şiddetli rüzgarlarıyla boğuşuyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ülkenin ikinci büyük şehri Christchurch dahil bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

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Yeni Zelanda rüzgarlarla boğuşuyor! Son 10 yılın en şiddetlisi: Olağanüstü hal ilan edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:25

Güney Yarımküre’deki ada ülkesi Yeni Zelanda son 10 yılın en şiddetli rüzgarları ile boğuşuyor. Başkent Wellington’da büyük dalgalara yol açan rüzgarlar nedeniyle okullar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.

Hükümetin hava durumu tahmin birimi, Wellington’da ortalama rüzgar hızının saatte 87 kilometreye ulaştığını ve bunun 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

Wellington Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlar öğleden sonra itibarıyla iptal edilirken, adanın kuzeyi ve güneyi arasındaki feribot seferleri de askıya alındı. Wellington için en yüksek seviyede olan "kırmızı" uyarı verdi.

Yeni Zelanda rüzgarlarla boğuşuyor! Son 10 yılın en şiddetlisi: Olağanüstü hal ilan edildi

"DALGALAR ENKAZLARI YOLLARA SAÇTI"

Wellington Acil Durum Yönetimi Dairesi Sözcüsü Dan Neely, "Bu kesinlikle sıradan bir kötü gün değil. Bölgenin farklı yerlerinde bazı yollar kapalı. Kıyı yollarını aşan dalgalar nedeniyle enkazlar yollara saçıldı" ifadelerine yer verdi.

Neely, halktan mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını ve dış mekandaki eşyaları güvence altına almalarını dile getirdi. Kıyı bölgelerinde yaşayanlardan, sel riski nedeniyle geceyi başka bir yerde geçirmeleri istendi.

Yeni Zelanda rüzgarlarla boğuşuyor! Son 10 yılın en şiddetlisi: Olağanüstü hal ilan edildi

SEL VE TOPRAK KAYMASI SONRASI OLAĞANÜSTÜ HAL

Yeni Zelanda’nın ikinci büyük şehri Christchurch'te dahil bazı bölgelerde sel, toprak kaymaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Christchurch Belediye Başkanı Phil Mauger yaptığı açıklamada, "Havanın hafiflemesini bekliyorduk ama bu olmadı. Bu yüzden olağanüstü hal ilanı, gece boyunca olabilecek her duruma hazırlıklı olmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda rüzgarlarla boğuşuyor! Son 10 yılın en şiddetlisi: Olağanüstü hal ilan edildi

SEL VE YÜKSELEN NEHİR NEDENİYLE ACİL UYARI

Adanın merkezindeki Selwyn bölgesinde de bugün erken saatlerde sel ve yükselen nehir seviyeleri nedeniyle acil uyarı yayınladı. Selwyn Belediye Başkanı Sam Broughton, özellikle alçak bölgelerde ciddi sel riskleri oluştuğunu ve en riskli bölgelerde yaşayan insanlardan tahliye edilmelerinin istendiğini belirtti.

Wellington’da şiddetli rüzgarlar yarına kadar devam edecek
Hükümete bağlı ikinci bir meteoroloji servisi olan MetService, Wellington’daki şiddetli rüzgarların cuma sabahının erken saatlerine kadar süreceğini, Güney Adası’nın ise yoğun yağış altında kalmaya devam ettiğini açıkladı.

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ETİKETLER
#hava durumu
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#Christchurch
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#Dünya
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