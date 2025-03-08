Yenidoğan bebeğini görünce ağlamaya başladı! 16 günlük ama 6 aylık kıyafetleri giyiyor

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham şehrinde çiçeği burnunda bir anne, iki hafta önce Salı günü doğan kızı Paris Halo'yu görünce şoke oldu. Yeni doğan kızının beklenenden 2 katı daha büyük olduğunu öğrendi.

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham şehrinde iki hafta önce Salı günü Pamela Mann isimli 21 yaşındaki kadın, ortalama bir yenidoğanın iki katı büyüklüğünde bir kız bebek dünyaya getirdi. Kendi kızını gördüğünde inanamayan anne adeta şoke oldu.

ABD merkezli New York Post gazetesinin haberine göre, ortalama bir yenidoğanın iki katı büyüklüğünde dünyaya gelen Paris Halo isimli bebek, 6 kilo 110 gram doğdu. Bebeğinin standart boy ve kiloda dünyaya gelmesini bekleyen anne şaşkına döndü.

Bebeğin büyüklüğünü gören hemşirelerin tepkisiyle korkan anne Pamela Mann, "Ne olduğunu hiç anlamadım ve paniklemeye başladım" dedi ve bebeğini görünce ağlamaya başladı.

16 GÜNLÜK AMA 6 AYLIK KIYAFETLERİ GİYİYOR

Bebek, planlanan doğum tarihinden 16 gün önce dünyaya geldi. İki hafta önce dünyaya gelen bebek birçok beden atladı ve 6 aylık bir bebek için üretilen kıyafetleri giyiyor. Paris Halo isimli bebeğin, yoğun bakımda olmasına rağmen sağlığının iyi durumda olduğu belirtildi.

AİLESİ BEBEĞE LAKAP TAKTI

Bebeğin ilk görüntülerinden birinde, üzerinde "Dünyaya hoş geldin" yazan bir önlük ve başında pembe bir fiyonk ile pembe bir tulumla görülüyor. Mann'in ailesi bebeğe "Domuz Pirzolası" ve "Büyük Anne" gibi esprili lakaplar takmaya başladı.