Yerdeki insan kafasını Cadılar Bayramı şakası sanıp aldı! Gerçek olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı

03 Kasım 2024 15:55 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:19

İskoçya'nın başkenti Edinburgh’da Cadılar Bayramı gecesinde yaşanan olay tüyler ürpertti. Yerde duran insan kafasını Cadılar Bayramı şakası sanan genç adam, kafatasını eline aldı. Gerçek olduğunu fark edince ne yapacağını şaşıran gencin o anları sosyal medyada gündeme oturdu.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh’da Cadılar Bayramı'nda yaşanan dehşete düşüren olay ülke gündemine oturdu. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin kopan kafası yola savruldu.

KAFATASINI ELİNE ALDI, ŞAKA OLMADIĞINI GÖRÜNCE...

Bu sırada yoldan geçen grubun içinden bir genç, yol ortasındaki insan kafatasını cadılar bayramı şakası sanarak eline aldı. Gerçek olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Kafatasını hızla yere atan genç olay yerinden uzaklaşırken, başka biri de üzerinde dans etti. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak amacıyla Edinburgh’da geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay mahalline yakın 3 cadde trafiğe kapatıldı ve çok sayıda gece kulübü geçici olarak kapatıldı. Çevrede çadır kurarak inceleme başlatan polis, kazanın ve kesik başın bulunmasının ardındaki detayları aydınlatmaya çalışıyor.