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Yerli füze ATMACA rekor kırdı, Yunan basını sarsıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, TRT Haber
20 Ağustos 2024 14:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:16

Türk savunma sanayi şirketleri akıllı mühimmat ve füze üretimine hız verdi. Yerli kara Atmaca seyir füzesi, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Yunan basını ATMACA seyir füzesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Roketsan’ın ATMACA Gemisavar Füzesi üzerinden Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ‘KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi’nin geliştirme çalışmaları hız kazandı. ATMACA, gerçekleştirilen harp başlıksız test atışı sırasında rekor sürede havada kalıp hedefini tam isabet vurdu.

Yerli füze ATMACA rekor kırdı, Yunan basını sarsıldı - 1. Resim

ATMACA YUNAN BASININDA

ATMACA'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri Yunan basınında ilgi odağı oldu. Yunan merkezli Balkan Haber Ajansı İBNA, Kara ATMACA'nın son test atışını gündemine aldı.

Haberde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün "ATMACA ordumuzun gücüne güç katacak" sözlerine yer verilirken en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşun gerçekleştiği vurgulandı.

Yunan savunma sitesi Flight.gr, Kara ATMACA seyir füzesinin, son test atışında hedefleri tam isabetle vurduğunu belirtti. ATMACA'nın hedefi vurma görüntüleri paylaşılırken 280 kilometre ile menzil rekorunun kırıldığı ifadelerine yer verildi. Pentapostagma gazetesi de ATMACA'nın son testindeki başarısından bahsetti.

Yerli füze ATMACA rekor kırdı, Yunan basını sarsıldı - 2. Resim

ATMACA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk    4.3 - 5.2 m
Ağırlık    < 750 kg
Menzil    > 220 km

Güdüm    ANS* + KKS** + Barometrik

Altimetre + Radar Altimetre

HARP BAŞLIĞI

Yüksek Patlayıcılı
Parçacık Etkili
Penetrasyon Etkili

Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg

Arayıcı Başlık: Aktif RF

ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi
KKS Küresel Konumlama Sistemi

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Kaynak: tgrthaber.com.tr, TRT Haber
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