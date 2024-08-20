Yerli füze ATMACA rekor kırdı, Yunan basını sarsıldı
Türk savunma sanayi şirketleri akıllı mühimmat ve füze üretimine hız verdi. Yerli kara Atmaca seyir füzesi, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Yunan basını ATMACA seyir füzesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Roketsan’ın ATMACA Gemisavar Füzesi üzerinden Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ‘KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi’nin geliştirme çalışmaları hız kazandı. ATMACA, gerçekleştirilen harp başlıksız test atışı sırasında rekor sürede havada kalıp hedefini tam isabet vurdu.
ATMACA YUNAN BASININDA
ATMACA'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri Yunan basınında ilgi odağı oldu. Yunan merkezli Balkan Haber Ajansı İBNA, Kara ATMACA'nın son test atışını gündemine aldı.
Haberde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün "ATMACA ordumuzun gücüne güç katacak" sözlerine yer verilirken en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşun gerçekleştiği vurgulandı.
Yunan savunma sitesi Flight.gr, Kara ATMACA seyir füzesinin, son test atışında hedefleri tam isabetle vurduğunu belirtti. ATMACA'nın hedefi vurma görüntüleri paylaşılırken 280 kilometre ile menzil rekorunun kırıldığı ifadelerine yer verildi. Pentapostagma gazetesi de ATMACA'nın son testindeki başarısından bahsetti.
ATMACA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk 4.3 - 5.2 m
Ağırlık < 750 kg
Menzil > 220 km
Güdüm ANS* + KKS** + Barometrik
Altimetre + Radar Altimetre
HARP BAŞLIĞI
Yüksek Patlayıcılı
Parçacık Etkili
Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg
Arayıcı Başlık: Aktif RF
ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi
KKS Küresel Konumlama Sistemi