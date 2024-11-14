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Yeşil biberlerin içinden çıkanlar şoke etti! Polis sevkiyatın peşinde

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
14 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:43
Yeşil biberlerin içinden çıkanlar şoke etti! Polis sevkiyatın peşinde

ABD-Meksika sınırında yetkililer, yeşil biber taşıyan tırı durdurdu. Biberlerin içinden çıkanlar şoke etti. Polis harekete geçti.

Meksika'dan ülkeye giriş noktası Pharr Uluslararası Köprüsü'nden girmeye çalışan bir tır dikkat çekti. Yetkililer, tırı rutin bir inceleme için kenara çekti. Tırın içerisinde yeşil biberler olduğu öğrenildi. Polis, aracı X-Ray görüntüleme cihazına sokunca ise gerçek ortaya çıktı. 

Yeşil biberlerin içinden çıkanlar şoke etti! Polis sevkiyatın peşinde - 1. Resim

BİBER SEVKİYATINDA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

Tırdaki yeşil biberlerin içine uyuşturucu saklandığı anlaşıldı. Sevkiyatın arasında, yeşil ambalajlar içinde 1859 paket uyuşturucu bulundu. Uyuşturucunun değerinin ise 31 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Liman Müdürü Carolos Rodriguez, "CBP memurlarımız uyanık kalmaya devam ediyor ve bu büyük metamfetamin yükünü durdurarak bunun Amerikan sokaklarına ulaşmasını engellediler" dedi.

Yeşil biberlerin içinden çıkanlar şoke etti! Polis sevkiyatın peşinde - 2. Resim

Yetkililer, uyuşturucu yığınına ve araca Saha Operasyonları Ofisi tarafından el konulduğunu söyledi. Kaçakçıya dair ise henüz bilgi verilmedi.

İç Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili cezai soruşturma başlattı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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