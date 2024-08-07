Yetersiz denetim ABD'nin başını yaktı! Taliban'a yanlışlıkla 239 milyon dolar yollandı

07 Ağustos 2024 16:29 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:42

Taliban'ın ABD'nin Afganistan'a yaptığı milyonlarca dolarlık yardım almasının ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçmeden, Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Genel Müfettişi (SIGAR) tarafından yapılan yeni bir soruşturma, Taliban'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yetersiz incelemesi nedeniyle yüz milyonlarca dolarlık kalkınma yardımı aldığını ortaya koyuyor. ABD ordusunun 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden bu yana Taliban'ın kasasına en az 239 milyon dolar girmiş olabilir.

Dışişleri Bakanlığı'nın Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma (DRL) ve Uluslararası Narkotik ve Kolluk İşleri (INL) olarak bilinen birimleri, Afganistan'daki Amerikan dış politikası ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemeyi amaçlayan kalkınma projelerini uygulamak için fonları dağıttı.

PROSEDÜRLER İHMAL EDİLMİŞ

Müfettişler, Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli yerel kuruluşlara en az 29 hibe vermeden önce kendi terörle mücadele ortağı inceleme gerekliliklerine uymadığını tespit etti. Ajansın, hibe almaya aday kuruluşların etik iş uygulamaları siciline sahip olup olmadıklarını tespit etmek için bir sistemi vardır ve Amerikan dolarlarını dağıtmadan önce programlama fonlarının teröristlere veya terörist bağlantılı kuruluşlara fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemek için risk değerlendirmeleri yapması beklenir. Ancak, incelenen iki düzineden fazla vakada ajans bu prosedürleri ihmal etmiş ve uygun kayıtları tutmamıştır.

SIGAR raporunda "DRL ve INL, ABD'nin ortak inceleme gerekliliklerine uyduklarını kanıtlayamadıkları için, terörist ve terörle bağlantılı kişi ve kuruluşların Afganistan'daki devlet harcamalarından yasadışı olarak yararlanma riski artmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gözlemci, DRL ve INL tarafından dağıtılan 29 ödülle ilgili sorunlar tespit etti. Örneğin, DRL toplamda yaklaşık 12 milyon dolar tutarındaki 7 ödülün alıcılarını düzgün bir şekilde taramadı.

INL, toplamda yaklaşık 295 milyon dolar tutarındaki 22 ödülden 19'u için herhangi bir destekleyici belge sunmamış, bu da bu ödüllerin inceleme gerekliliklerine uyup uymadığını belirlemeyi imkansız hale getirmiştir.

BM, AFGANİSTAN İÇİN 1.6 MİLYAR DOLAR FON ALDI

Dışişleri Bakanlığı, tüm bürolarının belge saklama gerekliliklerine uymadığını kabul etti ve bu da ihlallerinin büyüklüğünün değerlendirilmesini zorlaştırdı. INL, kayıtların saklanmamasına gerekçe olarak "çalışan değişimi ve Afganistan-Pakistan ofisinin feshedilmesini" gösterdi.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirdiği göz önüne alındığında SIGAR, ABD hükümet faaliyetlerinin teröristlerle yapılan işlemleri önlemeye yönelik yasa, yönetmelik ve politikalara bağlı kalmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Afganistan için 1.6 milyar dolar ABD fonu aldı ve federal bir denetime göre bu paranın önemli bir yüzdesi muhtemelen Taliban'a gitti. ABD hükümetinin BM'den Afganistan'daki faaliyetler için Amerikan fonlarından alınan vergi, harç ya da vergileri rapor etmesini istememesi hesap verebilirliği daha da zorlaştırıyor.