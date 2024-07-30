Yılan balığı yedi, dakikalar sonra öldü! Aynı şikayetle onlarca kişi hastaneye akın etti
Japonya'da bir restoranda yılan balığı yiyen onlarca kişi hastaneye akın etti. İshal ve kusma şikayetiyle hastaneye giden 130 kişinin yılan balığından zehirlendiği belirlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Japonya'nın en çok tüketilen besinler arasında yer alan yılan balığı can aldı. Tokyo merkezli bir yılan balığı restoranı zincirinde yılan balığı tüketen 130 kişi hastaneye başvurdu.
İshal ve kusma şikayetiyle hastaneye giden kişilerde zehirlenme tespit edildi. Yapılan tahlillerinin sonucunda 130 kişide de “staphylococcus aureus” bakterisi görüldü.
VÜCUTLARINDA BAKTERİYE RASTLANDI
90'lı yaşlarındaki 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı. Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde kusma ve ishale neden olabilen “staphylococcus aureus” bakterisine rastlandığı kaydedildi.
Restoran yönetimi özür diledi
Gıda zehirlenmelerine neden olan restoranın yöneticisi Soichiro Tomita konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sattığımız ürünlerin yol açtığı zarardan dolayı kamuoyundan özür dileriz” dedi. Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını vurgulayan Tomita, gıda güvenliği tedbirlerini güçlendirerek olayın tekrarını önleyeceklerini ifade etti.