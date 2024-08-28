Yılan öldürücü olarak bilinen firavun faresi ile kobranın kavgası uçağın kalkışını erteledi

28 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:24

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor

Bir ucundan diğerine 3 otobüs durağı olan bina! Avrupa'nın 'Çin Seddi' olarak biliniyor

Hindistan'da ilginç bir uçak rötarı yaşandı. Bihar eyaletinde bulunan Patna şehrindeki Jay Prakash Narayan Havaalanı'nda pistte firavun faresi ile kobra yılanı kavgaya tutuştu. Hayvanların kavgası nedeniyle uçağın kalkışı gerçekleşemedi.

FİRAVUN FARESİNİN İMDADINA ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Uçağın penceresinden çekilen görüntülerde, yıldırım hızındaki kürk yumağı firavun faresinin zehirli kobranın dişlerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. Kobranın hamleleri karşısında firavun faresinin imdadına arkadaşları yetişti.

KOBRA YILANININ ŞANSI AZ

Yılan öldürücü olarak da bilinen firavun farelerinin kobra ile kavgası pisti adeta bir boks ringine çevirdi. Yolcular ise izleyici olarak yerlerini aldılar.

Kavgayı ise hangi tarafın kazandığı öğrenilemedi. Fakat firavun farelerinin, kobra yılanlarını avlayıp yediği, genellikle başlarının arkasından ısırarak öldürdüğü bilinmektedir.