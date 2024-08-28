Yılan öldürücü olarak bilinen firavun faresi ile kobranın kavgası uçağın kalkışını erteledi
Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Patna şehrindeki havalimanında firavun faresi ile kobra yılanının kavgası bir uçağın kalkışını erteledi. O anlar yolcular tarafından kayda alındı. Kavgayı kazananın 'yılan öldürücü' olarak da bilinen firavun faresinin kazanıp kazanamadığı ise öğrenilemedi.
Hindistan'da ilginç bir uçak rötarı yaşandı. Bihar eyaletinde bulunan Patna şehrindeki Jay Prakash Narayan Havaalanı'nda pistte firavun faresi ile kobra yılanı kavgaya tutuştu. Hayvanların kavgası nedeniyle uçağın kalkışı gerçekleşemedi.
FİRAVUN FARESİNİN İMDADINA ARKADAŞLARI YETİŞTİ
Uçağın penceresinden çekilen görüntülerde, yıldırım hızındaki kürk yumağı firavun faresinin zehirli kobranın dişlerinden kaçmaya çalıştığı görüldü. Kobranın hamleleri karşısında firavun faresinin imdadına arkadaşları yetişti.
KOBRA YILANININ ŞANSI AZ
Yılan öldürücü olarak da bilinen firavun farelerinin kobra ile kavgası pisti adeta bir boks ringine çevirdi. Yolcular ise izleyici olarak yerlerini aldılar.
Kavgayı ise hangi tarafın kazandığı öğrenilemedi. Fakat firavun farelerinin, kobra yılanlarını avlayıp yediği, genellikle başlarının arkasından ısırarak öldürdüğü bilinmektedir.