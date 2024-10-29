Yılan terbiyecisi olarak bilinen fenomen kobra ısırığıyla hayatını kaybetti!

29 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:29

Güney Afrika'nın Steve Irwin lakaplı ünlü Youtuber'ı Graham 'Dingo' Dinkelman, zehirli bir kobra yılanı tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetti. Dinkelman'in eşi kötü haberi verdi, 30 gündür yaşam mücadelesi veren fenomen, savaşını kaybetti.

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Yılan terbiyecisi olarak bilinen, YouTube'da çektiği videolarla ünlenen Graham 'Dingo' Dinkelman 30 gün önce kobra yılanı tarafından ısırıldı. Vahşi yaşam tutkunu olan Dinkelman'in vücudu zehirlenme nedeniyle komplikasyona girdi ve fenomen isim hayatını kaybetti. Eşi Kirsty, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinde Dinkelman'in yenildiğini duyurdu.

Kirsty, "Bu zor süreçte inanılmaz bir mücadele verdi. Bizimle olmak için savaştığını biliyoruz ve bunun için minnettarız. Ne yazık ki gücüne ve dayanıklılığına rağmen sevgili eşim bugün ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti.'' ifadelerini kullandı.

YILAN TERBİYECİSİ SOSYAL MEDYADA ÜNLENDİ

Dinkelman'ın YouTube kanalında, kobralar, kara mambalar, engerek yılanları, pitonlar ve timsahlar gibi tehlikeli sürüngenlerle mücadele ettiği videolar vardı. Yılan terbiyecisi Dinkelman, tehlikeli sürüngenleri cesurca kurtarmasıyla ünlendi ve 100.000'den fazla YouTube abonesine ve 600.000'den fazla Instagram hayranına ulaştı.

Dinkelman'in takipçileri, son videosuna yaptıkları yorumlarda, hayvanlara karşı gerçek bir tutku duyan 'mutlu' ve 'komik' adama övgüler yağdırdı.

Öte yandan 2022'de "Güney Afrika'nın Steve Irwin'i" olarak ün salan Dingo, özellikle tehlikeli sürüngenlerle ilgili çarpıcı videoları sayesinde dünya çapında tanınmıştı.