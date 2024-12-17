Yılbaşından itibaren başlıyor! Sokakta sigara içmek yasaklanacak

17 Aralık 2024 08:21 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 08:33

İtalya'nın Milano kentinde 1 Ocak'tan itibaren açık alanda sigara içmek yasaklanacak. Karar tüm kamusal alanı kapsayacak. Kararı uymayanlara ise 240 euro'ya kadar para cezası uygulanacak.

İtalya'nın Milano​ kentinde yılbaşından itibaren sokakta ve kamuya açık her yerde sigara içmek yasaklanacak. Yasağa uymayanlara ise 40-240 euro arası para cezası kesilecek.

YILBAŞINDAN İTİBAREN SİGARA İÇMEK YASAK

Belediyenin kararıyla, daha önce de kısıtlı ölçüde uygulanan açık havada sigara yasağı 1 Ocak 2025 itibarıyla kamuya açık her yerde geçerli hale gelecek.

Yalnızca, başka insanlarla araya en az 10 metre mesafe koyulabilen "izole" alanlarda sigara içmeye izin verilecek. Yasağı delenlere 40-240 euro arası para cezası kesilecek.

KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerden Milano'da belediyenin Hava Kalitesi Yönetmeliği'yle açık havada sigara içilmesine 2021'den itibaren çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Parklar, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında, başkalarıyla araya 10 metre mesafe koyulmadığı müddetçe sigara içmek yasaktı.

2025'ten itibaren bu yasak tüm kamusal açık alanları kapsayacak şekilde genişletilecek. Sokaklar, restoran ve barların açık havadaki masaları da dahil 10 metre yakında başka insanların bulunduğu yerlerde sigara içmek cezaya tabi olacak. Elektronik sigaralar ise bu aşamada yasak kapsamına alınmadı.