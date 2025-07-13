Yıldırım düştü orman küle dönmeye başladı! ABD'de yangın felaketi

İstanbul
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon yakınlarında çıkan yangın sadece 24 saat içinde 20 kat büyüdü. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için mücadele veriyor.
ABD'de, Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan Büyük Kanyon civarına yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde 1000 dönümden yaklaşık 20 bin dönüm alana yayıldı.
"White Sage Yangını" olarak adlandırılan yangın nedeniyle, bölgede bulunan 500 park ziyaretçisi tahliye edildi.
Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.