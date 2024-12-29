Yılın son günlerinde peş peşe uçak kazası haberleri! Bir yeni olay da Norveç'ten

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Aralık 2024 23:58 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 00:15

Son gelen habere göre yeni bir uçak kazası haberi Norveç'ten geldi. Dünya genelinde yaşanan uçak kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor. Özellikle Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesi , Güney Kore'deki uçak kazası ve Hawaii'de eğitim uçuşu yapan bir Cessna uçağının binaya çarparak iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazalar, dikkatleri bu alana çekti.