Yılın son günlerinde peş peşe uçak kazası haberleri! Bir yeni olay da Norveç'ten
Son gelen habere göre yeni bir uçak kazası haberi Norveç'ten geldi. Dünya genelinde yaşanan uçak kazaları, havacılık güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor. Özellikle Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesi , Güney Kore'deki uçak kazası ve Hawaii'de eğitim uçuşu yapan bir Cessna uçağının binaya çarparak iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazalar, dikkatleri bu alana çekti.
Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait bir yolcu uçağı, Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Torp Sandefjord Havalimanı’na acil iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak çimlerin üzerinde durabildi.
Norveç polisi, uçakta 176 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu ve tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. KLM, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Bu olay, yakın zamanda Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasını hatırlattı. Norveç’teki olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.