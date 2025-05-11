Yıllar önce öldürüldü! Sevgilisinin korkunç internet geçmişi yakayı ele verdi

ABD'nin Louisiana eyaletinde 31 yaşındaki Alvatyne Thomas'ın Aralık 2021'de vurularak öldürülmesi ile ilgili üç yıl sonra sevgilisi, 34 yaşındaki Karl Mayberry adlı erkek, "birinci derece cinayet" ile suçlandı.

Mahkeme belgelerinde Thomas'ın 27 Aralık 2021'de vurularak öldürüldüğü ve "başına plastik bir torba geçirilmiş" halde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca alnında şişlik, kopmuş bir kulak ve birkaç yarası olduğu, vücudunun üzerine de çamaşır suyu döküldüğü ortaya çıktı.

İNTERNET GEÇMİŞİ KAN DONDURUCU

DailyMail'in haberine göre, polis, Karl Mayberry'nin soruşturma sırasında kendilerine Thomas'ın öldürüldüğünde iş yerinde çalıştığını, fakat iş arkadaşlarının polise birkaç saatliğine ayrıldığını ve farklı kıyafetler giyerek geri döndüğünü bildirdi. Öte yandan Karl'ın "perişan" göründüğü de belirtildi.

Diğer yandan Mayberry'nin telefonunda kadının ölümüne yakın bir zamanda “birinci derece cinayet savunmaları” ve “Missouri'de sadece tanık ifadesi bir kişiye karşı cinayet suçlamasıyla kullanılabilir mi?” gibi internet arama geçmişi olduğu öğrenildi.

CİNAYET DAVASI İÇİN AVUKATTAN FİYAT ALMIŞ

Mahkeme belgesine göre, Mayberry'nin Thomas'ın ölümünden sonra biriyle mesajlaştığı ve polisler olayla ilgili herhangi bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadan önce çocuğunun annesinin "mutfakta başına plastik bir torba sarılmış halde ölü bulunduğunu" söylediği de ileri sürüldü. 34 yaşındaki adamın bir ceza savunma avukatına da mesaj atarak bir cinayet davasında temsil ücretini sorduğu da belgeler de yer aldı.

'PARMAĞI OLDUĞUNU BİLİYORDUM'

Öldürülen Alvatyne Thomas'ın ablası Dewanna Coleman, Mayberry'ye karşı suçlama yapılmasının kendisine huzur hissettirdiğini söyledi.

Coleman, "Onu seviyorum ve özlüyorum. Çok üzgünüm. Noel'in onu gördüğüm son gün olacağını asla düşünmezdim. Bu işte o adamın parmağı olduğunu da biliyordum. Ona bunu yapabilecek başka kimse yoktu" diye konuştu.

Mayberry, "saldırı" ve "ateşli silah bulundurma" gibi daha önceki suçları da göz önünde bulundurularak kefaletsiz bir şekilde cezaevinde tutuluyor.