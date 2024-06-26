Yıllardır erkek olarak bilinen yılan 14 yavru doğurdu! Ronaldo herkesi şoke etti

26 Haziran 2024 15:06 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:32

Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

İngiltere'de City of Portsmouth Üniversitesi'ndeki sürüngen uzmanı Peter Quinlan, 13 yaşındaki boa yılanının erkek olduğunu düşündüklerini, en az 9 yıldır başka hiçbir yılanla teması olmayıp, 14 yavru yapınca şoke olduklarını söyledi.

ASEKSÜEL ÜREMEYLE YAVRULAR OLUŞTU

Uzman Quinlan, doğumların, embriyoların döllenme olmadan geliştiği, aseksüel üremenin doğal bir şekli olan nadir görülen partenogenez olgusundan kaynaklandığını açıkladı.

Erkek zannedilmesi nedeniyle adı Ronaldo konulan yılanın hamileliğinin, dünyada kendi türünde esir tutulan bir yılan için belgelenen üçüncü hamilelik olduğu açıklandı.

ANNE YILAN, KLONLARINI DOĞURDU

Yavruların aslında annelerinin klonları olduğunu söyleyen uzman, ''Vücutlarındaki işaretleri, annelerinden biraz farklı. Ronaldo, sanki büyük bir yemek yemiş gibi normalden biraz daha şişman görünüyordu ama onun ya da hamile olduğunu bir an bile düşünmedik." dedi.

Uzman Quinlan, 9 yıl önce yılan Ronaldo'yu sahiplendiklerinde veterinerin de erkek olduğunu söylediğini aktardı. Öğrencilerin yavru yılanların gelişimi hakkında bilgi sahibi olması için bir fırsat doğduğunu söyledi.

''GÖZLERİMİZE İNANAMADIK''

Hayvan bakımı teknisyeni Amanda McLeod ise konuya dair şunları söyledi:

''Öğrencilerden biri onları rutin bir canlı hayvan kontrolü sırasında keşfetti. İlk başta yanıldığını düşündük. Gözlerimize inanamadık."

Quinland, şimdilerde yavru yılanlara yuva bulmadan önce ilk işlerinin cinsiyetlerini bulmak olduğunu söyledi.