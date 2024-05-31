Yıllardır komşularına bela olmuştu! Seri sapan atıcısı yakalandı

31 May 2024 09:44 - Güncelleme : 31 May 2024 10:26

Kaliforniya'nın Los Angeles dışında bulunan Azusa'da yaşayan 81 yaşındaki seri sapan atıcısı Prince King yakalandı. Evinde yapılan aramada evde bilyelerle sapan bulundu.

Polis, 81 yaşındaki King'in sapanla evlerin, arabaların camlarını kırdığını neredeyse 10 yıldır bu durumun böyle devam ettiğini hatta insanları hedef aldığını açıkladı.

King'e hangi suçların isnat edildiği belli değil fakat Los Angeles County Şerif Bürosu'nun kayıtlarında bunun ağır bir suç olduğu görülüyor. Kendisi ilçenin erkekler merkez hapishanesinde kefaletsiz olarak tutuluyor.

''UZUN YILLAR KİM OLDUĞU BULUNAMADI''

Azusa Polis Teğmeni Jake Bushey, San Gabriel Valley Tribune'a, bilyelerin çoğunlukla King'in arka bahçesinden fırlatıldığını, diğerlerininse yakındaki bir mahalleden atıldığını söyledi.

Teğmen Bushey, "Bu olay uzun yıllardır sürüyor çünkü şüphelinin kim olduğunu tespit edemedik" dedi. Yetkililerin suçların nedenini belirlemek için hâlâ çalıştığını da sözlerine ekledi.

Polis memuru, "Sadece kötü niyetle zarar verme dışında herhangi bir nedenin farkında değiliz" dedi.