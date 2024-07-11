Yıllardır restore ediliyordu, tüm emekler hiç oldu! Fransa'nın bin yıllık ikonik binası alevlere teslim oldu

11 Temmuz 2024 14:45 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 14:48

Dehşet verici görüntülerde bin yıllık gotik bina, ikonik kulesi boyunca yükselen alevlere teslim olduğu görülüyor. Yanan bina, itfaiyeciler olay yerine gelene kadar güvenlik görevlileri sayesinde hızla boşaltıldı.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol'un sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "sebebi henüz belirlenemeyen yangına neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Tüm kamu kaynakları seferber ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Görüntülerde, insanlar aşağıdan şaşkınlıkla bakarken alevlerin binanın tepesine yakın iskele ile kaplı bir alandan geldiği görülüyor. Bu sabah yangın çıktığı sırada katedralde inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KATEDRAL TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 33 itfaiye aracı ve 63 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiği ifade edildi. Bir acil servis sözcüsü, "İtfaiye araçları olay yerinde ve katedral tahliye edildi." açıklamalarında bulundu.

Olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Fransa merkezli BFM TV kanalı, çevredeki toplu taşıma araçlarının kaos nedeniyle kötü bir şekilde kesintiye uğradığını dile getirdi.

7 YILDIR RESTORE EDİLİYORDU

Katedral Fransa'da tarihi bir dönüm noktasıdır ve 19. yüzyılda ünlü ressam Claude Monet tarafından birkaç kez resmedilmiştir. Fransa Kültür Bakanlığı'na göre, katedral 2017 yılında başlayan 7 yıllık bir restorasyon projesinin ortasındaydı.

Bu yangın, Notre Dame Katedrali'nin alev almasına neden olan şüpheli bir elektrik kısa devresinin ardından Fransa'nın ikonik binalarına musallat olan son yangın oldu.

Nisan 2019'daki korkunç yangın, binada yenileme çalışmaları devam ederken ünlü simge yapının içinin büyük bir kısmını harabeye çevirdi.