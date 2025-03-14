Yine ABD yine uçak faciası! Havalimanındayken aniden alev aldı

İstanbul
ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağı aniden alev aldı. Endişeye yol açaln facia sonrası yetkililer tarafından açıklama yapıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.