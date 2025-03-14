Yine ABD yine uçak faciası! Havalimanındayken aniden alev aldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağı aniden alev aldı. Endişeye yol açaln facia sonrası yetkililer tarafından açıklama yapıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

