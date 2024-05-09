Yine bir Boeing uçağı yine bir kaza! Senegal'de facianın eşiğinden dönüldü
Boeing'e ait uçakların kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni felakette yine bir Boeing 737 Senegal'de pistten çıktı. Yolcuların yanan uçaktan kaçtıkları an saniye saniye kaydedildi.
Senegal'de bu sabah erken saatlerde pistten çıkarak alev alan Boeing uçağında dehşete düşen yolcuların kaçış anına ilişkin şok edici görüntüler ortaya çıktı.
78 yolcu taşıyan Boeing 737-300 tipi uçak, başarısız bir kalkış denemesinin ardından pistten çıkarak Senegal'in başkenti Dakar yakınlarındaki Blaise Diagne havalimanındaki çalılıkların arasına savrulunca ciddi hasar gördü.
Dehşete kapılmış bir yolcu tarafından çekilen bir görüntüde, 737'nin sol motorundan alevler yükselip gece gökyüzünü aydınlatırken bir kadın yolcunun enkaz mahallinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.
UÇAĞIN MOTORU TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
Daha sonraki görüntülerde, Senegalli havayolu şirketi Transair tarafından işletilen uçağın, yangının ardından yangın söndürme köpüğüyle kaplanan sol motorunda açılan bir delikle toprağa gömüldüğü görüldü.
Havaalanından uçuşlar askıya alınırken, acil durum ekipleri, 4'ü ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı yolcuları tahliye etmek için zamanla yarıştı. Yetkililer, meydana gelen olayın nedenini belirlemeye çalışıyor.