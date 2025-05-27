Yine Boeing, yine korku dolu anlar! Kalkışa geçen yolcu uçağının motoru alev aldı

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines'ın Boeing 777 tipi yolcu uçağı korku dolu anlara sahne oldu. Çin'in başkenti Pekin'den ABD'ye gerçekleştireceği sefer sırasında kalkışa hazırlanan uçak, bir anda motorundan alev topu fırlattı.

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines'a ait Boeing 777 model yolcu uçağı, Çin'in başkenti Pekin'den ABD'ye gerçekleştireceği sefer sırasında korku dolu anlara sahne oldu.

Pistte hızlanan uçağın kısa süre sonra sağ turbofan'ın ateş topuna dönüştüğü ve uçuşun iptal edildiği görüldü.

DailyMail'in haberine göre, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı yetkilileri, 26 Mayıs Pazartesi günü her iki motoru da etkileyen mekanik bir arıza nedeniyle San Francisco'ya giden UA889 sefer sayılı uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

"ALEV TOPU FIŞKIRDIĞINI GÖRDÜM"

Uçakta bulunan ve korkan bir yolcu, "Uçak havalandığında pencere kenarında yarı uykulu bir şekilde oturuyordum. Uçağın burnu havaya kalkmalıydı, birden sağ motordan bir ses geldi ve bir alev topunun fışkırdığını gördüm." ifadelerine yer verdi.

Başka bir yolcu ise, "Servis otobüsünden sayısız itfaiye aracı, polis arabası, ambulans ve mühendis aracı gördük. 40 veya 50 kadar vardı ve hepsi farklı ışıklar yakıyordu." ifadelerini kullandı.

Yerel medya, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu bildirdi. United Airlines, uçuşun teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiğini doğruladı.