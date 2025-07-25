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 | Berkay Alptekin

Yine Ponzi! 99 milyon dolarlık dolandırıcılığın perde arkası

İki eski çocukluk arkadaşı, “lüks şarap karşılığı kredi” vaadiyle 140’tan fazla yatırımcıdan 99 milyon dolar topladı.

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Yine Ponzi! 99 milyon dolarlık dolandırıcılığın perde arkası
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:26

Bir zamanlar Stanford mezunu olduğunu iddia eden Stephen Burton, ortağı James Wellesley ile birlikte 2010 yılında “Bordeaux Cellars” adlı bir şirket kurdu. Şirketin sunduğu fikir kulağa oldukça cazip geliyordu: Zengin koleksiyoncuların değerli şarapları karşılığında kısa vadeli kredi imkânı ve yatırımcılara %12’ye kadar getiri vaadi.

Ancak ABD’li savcılar, bu şık sunumun arkasında çürük bir hikâye olduğunu ortaya çıkardı. Sözde teminat olarak gösterilen dünyaca ünlü şarapların büyük kısmı aslında hiç var olmamıştı.

Yine Ponzi! 99 milyon dolarlık dolandırıcılığın perde arkası

PONZİ DÜZENİ ÇÖKÜYOR

Yatırımcılar, başlarda düzenli faiz ödemeleri ve profesyonel raporlarla kandırıldı. Ama 2019’a gelindiğinde çark dönmemeye başladı. Faiz ödemeleri kesildi, şirketin Londra ofisi cevap vermemeye başladı. Ve işte o an, karton kule çöktü.

Bir yatırımcı, gönderdiği 200 bin dolar karşılığında teminat gösterilen şarapların aslında hiç var olmadığını öğrenince süreci tetikledi. ABD’li yetkililer bu yapının, klasik bir Ponzi dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.

Yine Ponzi! 99 milyon dolarlık dolandırıcılığın perde arkası

SAHTE PASAPORT, ALTIN KÜLÇELER, LÜKS SAATLER...

Burton, 2019’da İngiltere’de yakalandı. Üzerinden iki sahte pasaport, altın külçeler, lüks saatler ve farklı para birimlerinde yaklaşık 1 milyon dolar çıktı. İngiltere'de ve suçlarından dört yıl hapse çarptırıldı. 2020 yazında serbest bırakılan Burton, ardından izini kaybettirdi.

Ancak 2022’de, Fas’a sahte Zimbabve pasaportuyla girmeye çalışırken yakalandı ve FBI’ın talebiyle gözaltına alındı. Ortağı Wellesley ise 11 Temmuz’da İngiltere’den ABD’ye iade edildi.

Yine Ponzi! 99 milyon dolarlık dolandırıcılığın perde arkası

İTİRAF GELDİ, CEZA YOLDA

Burton, uzun süre suçlamaları reddetti. Ancak geçtiğimiz perşembe günü Brooklyn’deki bir mahkemede, “dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu” suçlamalarını kabul etti. Her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Savcılığın açıkladığına göre 140’tan fazla yatırımcıdan 99,4 milyon dolar toplandı, bunlardan 71’i ABD vatandaşıydı. Yatırımcıların toplam kaybı ise 25 milyon doları buldu.

Burton’un cezası 6 Ocak’ta açıklanacak. Wellesley’in davası için ise hâlâ bir tarih belirlenmedi.

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ETİKETLER
#kara para aklama
#sahte belge
#Ponzi Dolandırıcılığı
#Şarap Yatırımı
#Finansal Suç
#Dünya
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