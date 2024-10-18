Yirmi iki yıl sonra gelen bulgular otizmli babayı ipten aldı! İdama 90 dakika kala vazgeçildi

18 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:53

ABD'nin Teksas eyaletinde otizmli bir babanın 22 yıl önce 2 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla idamı istendi. İdama saatler kala, gelen yeni bulgular babayı ipten aldı. Tüm kanıtlar yeniden incelenecek ve nihai karar verilecek.

Dünyanın en zehirli yılanı tarafından ısırıldı! Boynuna sarıp hastaneye gitti

Dünyanın en zehirli yılanı tarafından ısırıldı! Boynuna sarıp hastaneye gitti

ABD'nin Teksas​ eyaletinde otizmli baba Robert Leslie Roberson, 22 yıl önce 2 yaşındaki kızını aşırı sarstığı için ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bebeğin 'Sarsılmış Bebek Sendromu' nedeniyle öldüğü tespit edildi. Fakat o dönem 2 yaşındaki kız çocuğu​ yüksek ateşli bir hastalık geçiriyordu ve yatağından düştüğü sırada Roberson, onun için endişelenip küçük kızı sarsmıştı. Bu sarsmanın ardından küçük kızın hayatını kaybetmesiyle Roberson suçlu bulundu.

20 YILDIR İNFAZINI BEKLİYORDU

22 yıl önce bebeğin ölümü için aşırı sarsılmasından dolayı beyin kanaması ve omurga hasarının oluştuğu belirtildi. Mahkeme, Roberson'ın otizmli olmasını göz ardı etti ve kızını 'vahşice duygularla öldürmekle' suçladı. Roberson, idam cezasına çarptırıldı. Son 20 yıldır, cezasının infazını bekliyordu.

İDAMA 90 DAKİKA KALA GELEN BULGULAR

Roberson'ın idamına saatler kala yeni testler ve bilgiler geldi. Otizmli babanın aslında kızını öldürmediği, zatürreden dolayı meydana gelen bakteriyel enfeksiyon ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Roberson'ın infazına 90 dakika kala gelen yeni bulgular, her şeyi değiştirdi. Cumhuriyetçi ve Demokrat parti milletvekillerinin ortak imzaladığı dilekçenin hakim tarafından onaylanmasıyla, otizimli adamın infazı iptal edildi.

Roberson aklanmadı fakat tüm kanıtların yeniden değerlendirileceği bildirildi. İncelemelerin ardından Roberson'ın akıbeti belli olacak.