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Yoga kazası hayatını mahvetti! Genç kadın zorlu hareket yüzünden felç kaldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
25 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:05
Yoga kazası hayatını mahvetti! Genç kadın zorlu hareket yüzünden felç kaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 32 yaşındaki Abby Weiss, zorlu bir yoga hareketinin ardından felç kaldı. Yaşanan trajik olayın ardından ailesi, Abby için yardım kampanyası başlattı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Abby Weiss, spora olan tutkusuyla tanınıyordu. Akroyoga olarak bilinen akrobasi ile yogayı birleştiren sporu yapan Abby, zorlu bir harekette düşerek omuriliğini yaraladı ve felç kaldı.

Yoga kazası hayatını mahvetti! Genç kadın zorlu hareket yüzünden felç kaldı - 1. Resim

Boynundan aşağısı felç kalan kadının ailesi, olayın ardından yıkıldı. Abby'nin babası kızının akroyoga yaparken çok mutlu olduğunu fakat başlarına böyle bir olayın gelebileceğini hiç düşünmediklerini söyledi. 

Yoga kazası hayatını mahvetti! Genç kadın zorlu hareket yüzünden felç kaldı - 2. Resim

YARDIM KAMPANYASI BAŞLADI

"Bilseydim, yapmamasını söylerdim. Ama beni dinlemezdi" diyen Abby'nin babası, kızları için yarım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Şu ana kadar 155 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Yoga kazası hayatını mahvetti! Genç kadın zorlu hareket yüzünden felç kaldı - 3. Resim

Abby'nin ailesi, hareket kabiliyetini yeniden kazanacağı konusunda umutlu ancak doktorlar bunun için bir garanti olmadığını söylüyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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