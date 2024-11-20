Yok oluş felaketinin eşiğindeyiz: Her sene yüz binlerce kişi ölebilir!

20 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:04

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Zirvesi'nin ardından kritik uyarılar yapıldı. Uzmanlar, küresel felaketlere dikkat çekere, her sene 250 bin kişinin ölebileceğini söylediler.

Bilim insanları Bakü'de gerçekleşen COP29 Zirvesi sonrasında dikkat çeken uyarılara imza attılar. Artık zamanın dolduğunu belirten uzmanlar, küresel ısınmanın önüne geçmede geç kalındığını belirtti. Yok oluş felaketinin eşiğine geldiğimizi söyleyen bilim insanları, emisyonlardaki artışın 2030-2050 yılları arasında iki derecelik ısı artışına yol açabileceğini ve bunun küresel felakete neden olabileceğini söyledi.

''KAÇIŞ VE KURTULUŞ YOK''

2 derecelik ısı artışının geri döndürülemez boyutta olduğunu vurgulayan iklim uzmanları, "Bilim insanları, COP29 Zirvesi'nin, emisyon kısıtlamalarını düzenlemek için son şans olduğunu açıklarken gözyaşlarını tutuyorlar" dedi.

2020'li yıllar içinde gerçekleşecek 1.5 derecelik ısı artışından kaçış ve kurtuluş olmadığını belirten uzmanlar, 2030 ila 2050 yılları arasında iki dereceye ulaşacağımızı iddia etti.

''HER SENE 250 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR''

İklim konusunda uzman kişiler, böyle bir ısı artışı yaşanması halinde ekinlerin yetişmeyeceği, hayvanların öleceği ve dünya çapında çok sayıda ölüm yaşanacağı uyarısında bulundu.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2014 yılında yayınlanan raporuna göre, iklim değişikliği​ sebebiyle 2030'dan 2050'ye kadar her yıl 250 bin kişi ölebilir" açıklaması yaptı.